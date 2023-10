MGS Delta e Icaro Will Not Die acaparán el evento digital de Xbox

A lo largo de este año, Microsoft ha ido aprendiendo a realizar eventos digitales para presentar las novedades que llegarán a sus consolas de videojuegos, siguiendo una estrategia similar a lo implementado originalmente por Nintendo y replicado por PlayStation, con la intención de no tener que esperar hasta cada convención importante, para el efecto.

En estos días se llevó a cabo el Xbox Partner Preview October 2023, un acontecimiento donde se anunciaron novedades third party con enfoque multiplataforma y como bien se había anticipado, no existió nada relacionado con la flamante y reciente adquisición de Activision Blizzard y los eventuales lanzamientos de su portafolio en Game Pass.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater se robó todas las miradas pues mostró por primera vez su jugabilidad, exhibiendo un gran aspecto técnico para traer de vuelta a la vida al icónico Metal Gear Solid 3. Asimismo, fue posible conocer mayores detalles sobre el resort interactivo que estará presente en Yakuza, Like a Dragon: Infinite Wealth, con una amplia gama de amenidades.

En paralelo, existieron sorpresas muy agradables como un vistazo más profundo a Still Wakes The Deep, un título de terror a cargo de los desarrolladores de Dear Esther y Amnesia: A Machine for Pigs, en donde la experiencia narrativa tendrá lugar en una plataforma petrolera y luce bastante prometedor.

También llamó la atención Ikaro: Will Not Die, una aventura de acción con tintes neón que es considerada como uno de los sucesores espirituales del aclamado Velocity 2X, además de Spirit of the North 2, la secuela que se lanzó hace tres años y en la que ahora no sólo adoptaremos el papel de un zorro, sino que tendrá un aliado volador.

Para los nostálgicos y amantes del género de disparos, se recordó que RoboCop: Rogue City está a días de estrenarse, mientras que The Finals recibiría una beta abierta en el ecosistema Xbox. Este último videojuego, se trata de un frenético multijugador en línea que tiene como carta fuerte que ha sido concebido por miembros que trabajaron en los primeros Battlefield.

Los gamers de computadoras personales podrán disfrutar del espectacular ARK: Survival Ascended, el remake de ARK: Survival Evolved (que también será a adaptado a consolas próximamente) y de Manor Lords, un simulador de estrategia medieval que llegará a Game Pass PC el día de su estreno.

El Xbox Partner Preview, fue un evento digital discreto que ha dejado buenas sensaciones, evidenciando que Microsoft se encuentra en el camino de estrechar lazos con sus fans alrededor del planeta y que paulatinamente quiere potenciar los juegos provenientes de estudios externos que llegarán a sus plataformas durante los siguientes meses.