Sony defiende el aumento de precio de PS Plus

Desde hace un par de meses atrás pasó algo que los fanáticos de PlayStation no veían venir, eso fue justamente el aumento de precio de los servicios en línea de PS Plus, ya sea desde la membresía más básica hasta la más cara de todas. Esto no ha tenido muy contentos a quienes solían pagarla con regularidad, y aún con estas quejas, parece que Sony piensa que ha sido un movimiento de lo más justo.

Mediante una nueva entrevista con Eric Lempel, el vicepresidente senior de Sony Interactive Entertainment, se han tocado algunos temas concernientes al apartado de videojuegos de la compañía de Japón. Y es justo donde se toca el tema de la subida de precio en las suscripciones, teniendo una respuesta que no es tan convincente, con argumentos de los más comunes relacionados a la calidad de los productos.

Aquí lo que mencionó:

Queremos hacer que PlayStation Plus sea grandioso. Con nuestro reinicio el año pasado y la introducción del sistema de niveles, muchos consumidores han reconocido que PlayStation 5 . Como prácticamente todo en el mundo, tenemos que analizar nuestros precios y ajustarnos a las condiciones del mercado. Me alegra decir que, a diferencia de muchos otros servicios de suscripción que existen, no hemos tocado el precio de PlayStation Plus para el 85% del mundo en muchos años. Esta fue la primera vez que hicimos algo allí.

Al final, todo se resume a un comentario en el que se dice la calidad de los videojuegos ofrecidos equivale al precio que aumentaron, a eso agregan que no había pasado mucho tiempo desde la última subida de las cifras pedidas por la compañía a los suscriptores. Aún así, afirman que pasará mucho tiempo antes de que se tenga otro de este tipo de movimientos.

Vía: VGC

Nota del editor: Algo que determina que la decisión ha sido correcta, es el hecho de que en algún punto la gente se moleste y arme un boicot no pagando la membresía. Pero si le siguen dando dinero a PlayStation, entonces no lo hicieron tan mal los de Sony.