Fortnite tendrá de regreso un mapa clásico

Desde hace ya unos años, está claro que Fortnite se ha convertido en la experiencia battle royale más popular del mercado, algo que empezó como un proyecto diferente y que al final se convirtió en el juego que todos conocen. Su evolución ha pasado por varios mapas en las diferentes temporadas, y a decir verdad, hay algunos que son extrañados por la comunidad y parece que Epic Games ha escuchado a dichos fans.

Se ha confirmado hace poco, que el mapa de la temporada 1 tendrá un regreso para los más nostálgicos, teniendo como fecha seleccionada el próximo 3 de noviembre, esto ha llevado a que los fans tengan memorias de cómo empezó la franquicia. A esto se suma, que algunos skins por fin pisarán este terreno que para muchos es de los favoritos.

Sprint (or Mantle, your choice) back to Chapter 1….see you soon 11.3.2023. #FortniteOG pic.twitter.com/4LnTksppRp

— Fortnite (@FortniteGame) October 27, 2023