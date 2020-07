Metacritic ha tomado el primer paso en contra del review bombing

No es secreto que en los últimos meses hemos visto una reacción negativa por parte del público ante ciertos lanzamientos. Desde el momento que un juego se encuentra disponibles, miles de personas entran a Metacritic, sitio en donde se pueden encontrar calificaciones de ciertos productos por parte de críticos y fans, para reseñar negativamente un juego, y en la mayoría de los casos esto se hace antes de que las personas prueben cierto título.

The Last of Us Part II y Animal Crossing: New Horizons son los casos más sonados de los últimos meses y, aunque hasta el momento el sitio de Metacritic había permanecido en silencio, el día de hoy hemos visto el primer paso para acabar con el infame review bombing.

Al entrar a la página de juegos como Catherine: Full Body para Nintendo Switch y de otros lanzamientos recientes, en la sección que le permite a los usuarios subir sus reseñas, se menciona que las opiniones del público en general estarán disponibles en una fecha posterior. En el caso de Catherine: Full Body, el juego llegó al mercado el pasado 7 de julio, pero será hasta el 9 de este mes cuando los fans podrán registrar sus opiniones.

Ahora, esto no erradicará completamente los problemas del review bombing, al final del día los jugadores podrán seguir publicando sus reseñas sin algún tipo de restricción. Sin embargo, este tiempo extra le puede ofrecer a las personas el espacio necesario para realmente experimentar cierta obra por su propia cuenta, así como desalentar esta práctica.

Es importante señalar que al final del día, el review bombing ha demostrado no tener éxito en el aspecto más importante de un juego, el número de copias vendidas. Tanto The Last of Us Part II como Animal Crossing: New Horizons son un rotundo éxito en el mercado. Sin embargo, este tipo de acciones en algunas ocasiones pueden incitar al odio, como lo hemos visto últimamente con la obra de Neil Druckmann.

Solo nos queda esperar y ver cuál será el resultado de esta medida, y si Metacritic planea implementar otro tipo de acciones pare evitar el review bombing.

Vía: Metacritic