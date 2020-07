El juego de Shantae para Game Boy Color será relanzado en Switch

Durante el evento digital de Limited Run Games el día de hoy, la compañía anunció que estarán re-lanzando el Shantae original de Game Boy Color. Aunque la franquicia de WayForward ha ganado mucha popularidad durante los últimos años, el título de Game Boy fue lanzado en 2002, cuando la consola estaba en sus últimos años. Como tal, era muy difícil conseguirlo, pero afortunadamente eso va a cambiar dentro de poco.

Shantae tendrá un relanzamiento en un cartucho de Game Boy Color totalmente nuevo, pero también estará disponible en el Nintendo Switch, tanto física como digitalmente. Limited Run Games había lanzado varios adelantos indicando su posible relanzamiento, y ahora finalmente está aquí. Por medio de Twitter, WayForward también compartió la noticia con la siguiente publicación:

You asked for it, you got it! The original GBC Shantae will be returning as a reproduction cart from @LimitedRunGames, available to preorder this September! Additionally, the game will be coming to Switch both physically and digitally! pic.twitter.com/AlMc3nga9R

— WayForward (@WayForward) July 8, 2020