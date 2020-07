Dragon Ball: imaginan al Super Saiyajin Fase 5 en impresionante video

Los fans de Dragon Ball siempre están ansiosos por conocer la próxima transformación de Goku. Ciertamente, todos quedaron muy satisfechos con el Ultra Instinto de Dragon Ball Super, pero todavía hay unos cuantos que preferirían conocer la fase de Super Saiyajin 5. Afortunadamente, gracias al impresionante trabajo de un fan, ya sabemos cómo se vería esta transformación y aquí puedes ver el video por ti mismo.

Para los que no lo saben, la popular serie de Dragon Ball AF introdujo a los lectores al Super Saiyajin 5. Este manga no oficial fue ilustrado por Toyotaro antes de que el artista empezara a trabajar en el manga oficial. Gracias a su impresionante arte, un fan en particular decidió traer a la vida a esta transformación:

Por medio de su canal de YouTube, el artista Rayjii comparte esta fantástica animación que nos muestra a Goku en la fase de Super Saiyajin 5 muy al estilo de Dragon Ball AF.

En temas relacionados, ya puedes conocer cómo sería una pelea entre Gohan y Moro gracias a este genial cómic. Por otra parte, te decimos cuáles son los 10 mejores capítulos de Dragon Ball Z, de acuerdo con IMDb.

Fuente: Rayjii