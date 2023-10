En respuesta al preocupante aumento de hackeos de cuentas en Instagram este año, Meta ha lanzado una página web diseñada para simplificar el proceso de recuperación de cuentas comprometidas. La herramienta ofrece una serie de opciones para abordar diferentes situaciones, desde olvidar la contraseña hasta la creación de una cuenta nueva con información personal robada.

Para acceder a esta herramienta, visita: https://www.instagram.com/hacked/. Una vez allí, selecciona la opción “Hackearon mi cuenta“. A continuación, proporciona tu nombre de usuario, número de teléfono o correo electrónico asociado.

Luego, revisa tu bandeja de entrada y busca el correo de: security@mail.instagram.com, que te notificará sobre cualquier cambio en tu cuenta. A continuación, solicita un enlace de inicio de sesión o un código de seguridad.

Después, dirígete a la pantalla de inicio de sesión y selecciona “Recibir ayuda para iniciar sesión” o la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”. Ingresa tu nombre de usuario y el correo electrónico o número de teléfono vinculado a tu cuenta, y haz clic en “Siguiente”. Selecciona tu correo o teléfono y da clic en “Siguiente” nuevamente.

Finalmente, haz clic en el enlace de inicio de sesión del correo electrónico o SMS que recibiste y sigue las instrucciones en pantalla para recuperar tu cuenta de Instagram. Esta herramienta proporciona un recurso valioso para aquellos que han experimentado la desafortunada situación de un hackeo de cuenta, facilitando el proceso de restauración de la normalidad en la plataforma.

Vía: Instagram

Nota del editor: Siempre que me toca escribir notas como estas les doy el mismo consejo, utilicen una app como Last Pass para administrar sus contraseñas y Authy para tener autenticación de dos pasos. Estas dos herramientas me han salvado de muchas situaciones con las que ya no he tenido que volver a lidiar.