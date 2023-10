Muestran gameplay de Little Nightmares III

Un nuevo video de gameplay de Little Nightmares III ofrece una extensa vista a su modo cooperativo de dos jugadores. Al igual que los juegos anteriores, esta tercera entrega tiene un ambiente igual de sombrío e inquietante.

Este metraje pre-alfa muestra a los personajes jugables, Low y Alone, explorando “The Necropolis“, una zona desértica, trabajando juntos para superar sus numerosos obstáculos. Por ejemplo, cuando son atacados por escarabajos voladores, uno los derriba con un arco mientras el otro golpea a los objetivos derribados con una llave inglesa.

La mayor amenaza para los niños, al menos en esta parte, se presenta en forma de una gigantesca y furiosa muñeca apropiadamente conocida como “Monster Baby“. Es sumamente espeluznante, y puedes verlo por ti mismo a continuación.

A diferencia de los dos primeros juegos, que fueron desarrollados por Tarsier Studios, Little Nightmares III está siendo creado por Supermassive Games, los creadores de Until Dawn y The Dark Pictures Anthology.

Está programado para ser lanzado el próximo año para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC.

Vía: Game Informer

Nota del editor: Como siempre, Little Nightmares viéndose hermoso y presentando interesantes mecánicas de juego cooperativo. Esperemos que este tercer juego esté a la altura de la saga. Por lo que se ve, vamos por buen camino.