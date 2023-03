Creadores de Little Nightmares dan pista de su nuevo juego

El desarrollador de Little Nightmares, Tarsier Studios, ha dado un pequeño vistazo de su próximo juego a los fans. El 22 de marzo, Tarsier compartió desde su cuenta de Twitter una captura de pantalla muy inquietante que, sinceramente, no muestra mucho.

La escena sombría es difícil de distinguir, pero es fácilmente reconocible como un juego del estudio de Little Nightmares. Si te acercas a la parte inferior de la imagen, parece que un grupo de seres está sentado alrededor de algún tipo de fuente de luz, quizás en una barcaza, rodeados de acantilados imponentes, pero eso es todo lo que se puede apreciar.

New world. Emphasis on new. pic.twitter.com/mfEiFetxsf — Tarsier Studios (@TarsierStudios) March 22, 2023

Desafortunadamente para aquellos que les encantaría ver otro título de Little Nightmares, Tarsier no dejó lugar para la especulación, ya que la imagen tiene la leyenda: “Nuevo mundo. Énfasis en nuevo”. Si esto no fuera lo suficientemente claro, el desarrollador también respondió a un fan que afirmó que la imagen era una pista hacia Little Nightmares 3 con: “No. Es nuestra NUEVA IP”. Esta no es la primera vez que Tarsier ha insinuado su próximo proyecto, hace menos de un año, recibimos un trailer de avance súper espeluznante del estudio con la leyenda: “Hemos estado ocupados”.

Desafortunadamente, para aquellos que esperan volver a asustarse, esto es todo lo que hemos visto del próximo juego. Esperemos que este último vistazo nos lleve a más información pronto. Lo último que recibimos de la serie de Little Nightmares fue Little Nightmares 2: Enhanced Edition, que se lanzó para PS5 y Xbox Series X en 2021.

Existen teorías sobre si recibiremos algún DLC para Little Nightmares 2, al igual que el primer juego lo hizo con la expansión Secrets of the Maw, pero hasta ahora, Tarsier no nos ha dado ninguna pista de que esto sea así. El estudio reveló a través de algunas ofertas de trabajo que estaba trabajando en “dos nuevos juegos”, así que quizás el sueño de Little Nightmares 3 aún no está muerto.

Vía: Games Radar