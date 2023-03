Elden Ring gana el GOTY en los Game Developer Choice Awards

Elden Ring ha ganado el Juego del Año en la 23ª edición de los Game Developer Choice Awards. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar esta noche como parte de la GDC de 2023, que se lleva a cabo durante toda esta semana en el Moscone Convention Center de San Francisco.

Los Game Developer Choice Awards son votados por los propios desarrolladores. El exitoso blockbuster de fantasía de FromSoftware también recibió los premios a la Mejor Arte Visual y el Mejor Diseño. God of War Ragnarok del estudio Sony Santa Monica también disfrutó de una exitosa noche con su propia trifecta de trofeos. God of War Ragnarok recibió el premio al Mejor Audio, Mejor Tecnología y el Premio del Público.

Los Game Developer Choice Awards de este año también reconocieron al legendario John Romero con un Premio a la Trayectoria Profesional. El cofundador de id Software, quien ayudó a crear Commander Keen, Wolfenstein 3D, Doom, Doom II y Quake, es conocido como un pionero del género de disparos en primera persona y por encabezar el concepto del deathmatch multijugador, un término por el cual a menudo se le acredita su creación.

El Premio Pionero de este año se otorgó póstumamente a Mabel Addis, diseñadora y escritora de The Sumerian Game en 1964. Addis ha sido reconocida como la primera diseñadora de videojuegos, y su trabajo en la historia de The Sumerian Game se ha propuesto como la primera narrativa de videojuegos de la historia.

Elden Ring ha ganado una gran cantidad de importantes premios GOTY desde su lanzamiento, incluyendo Juego del Año en los premios anuales DICE 26, en los New York Game Awards 2023 y en los Game Awards 2022. También reconocimos a Elden Ring. Si todavía no has probado este éxito, ahora es el momento perfecto para unirte a los más de 20 millones de personas que ya lo han hecho, especialmente con la reciente noticia de que una expansión está en el horizonte.

Vía: IGN