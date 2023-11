Hi-Fi Rush es una de las mejores experiencias del año. A principios de 2023, Tango Gameworks nos sorprendió con un juego de ritmo y acción que todos los usuarios de Xbox deben de probar, al menos una vez. Si bien este título tuvo una positiva reacción por parte de la crítica, al grado de que tiene cinco nominaciones en la siguiente ceremonia de The Game Awards, menos de la mitad de usuarios de Xbox han terminado el primer nivel de este título.

De acuerdo con los logros de Hi-Fi Rush, solo el 49% de los usuarios de Xbox han vencido al jefe del primer nivel, QA-1MIL. Afortunadamente, este porcentaje es mayor cuando tomamos en consideración a los usuarios de PC. TrueAchievements nos muestra que casi 130 mil personas han obtenido el trofeo de Start with a bang!, es decir, un 98% de los usuarios.

Lamentablemente, y como usualmente sucede con todos los juegos, conforme avanzamos más y más en la historia, el porcentaje de jugadores que terminan el título disminuye. Cream of the Crop, logro que se obtiene al terminar el segundo nivel, solo ha sido obtenido por el 30% de los jugadores de Hi-Fi Rush en Xbox, mientras que TrueAchievements nos muestra un 65%.

Por su parte, Who’s the boss now?, el cual se obtiene al vencer al jefe final en cualquier dificultad, solo está en las manos del 12% de los usuarios de Xbox, mientras que en TrueAchievements el porcentaje es del 33%. Una simple mirada a este sitio nos muestra que otros logros relacionados con diferentes mecánicas del juego también se encuentran por debajo del 50%, tanto en Xbox como en PC.

Sin duda alguna, una lastima. Hi-Fi Rush es un fantástico juego que dio pie a un buen año para los usuarios de Xbox. La recepción fue tan positiva que el trabajo de Tango Gameworks ha sido reconocido por The Game Awards, y ha recibido nominaciones en las categorías de Mejor Dirección de Arte, Mejor Música, Mejor Diseño de Audio, Innovación en Accesibilidad y Mejor Juego de Acción, de las cuales bien podría ganar cualquiera.

Para aquellos que no lo han jugado, Hi-Fi Rush nos presenta al autoproclamado “futura estrella de rock”, Chai, cuyo reproductor de música se fusiona accidentalmente en su pecho durante una cirugía cibernética experimental, lo que le permite rítmicamente luchar y percibir el mundo a través de la sinestesia ambiental. Calificado de “defecto” y perseguido por la corporación que lo transformó, nuestro protagonista se une a un grupo de rebeldes que buscan derrotar a los ejecutivos de la empresa y poner fin a sus planes. Además de toda la música original a cargo de Shuichi Kobori, Reo Uratani y Masatoshi Yanagi, el título también incluye música con licencia de bandas como The Black Keys y Nine Inch Nails.

Además de la experiencia principal, el juego recibió una actualización en junio que agregó un modo arcade de combate, en donde todos los jugadores pueden poner a prueba sus habilidades rítmicas. Para agosto de 2023, se han reportado que más de tres millones de personas ya han experimentado Hi-Fi Rush, esto tomando en cuenta las ventas digitales y las descargas de Xbox Game Pass. Lamentablemente, no hay una copia física de este título.

No lo duden, y no sean como el 49% de estos jugadores, y disfruten por completo Hi-Fi Rush, es una experiencia sin igual. En temas relacionados, puedes conocer a todos los nominados a The Game Awards aquí. De igual forma, usuarios de Xbox quieren sabotear esta ceremonia.

Nota del Editor:

Hi-Fi Rush es un fantástico juego que todos los usuarios de Xbox y PC deben de jugar hoy en día. Es una experiencia de no más de 10 horas que vale mucho la pena, y es lo suficientemente retadora para que todos tengan la oportunidad de ver los créditos finales. Por si fuera poco, la música, tanto original como de licencia, es espectacular.

Vía: TrueAchievements