Los 5 mejores juegos Dotemu

Indudablemente, desde hace ya unos cuantos años, Dotemu se ha convertido en una de las empresas independientes de videojuegos más reconocidas y queridas por los fans, esto gracias a su participación tanto como publisher, desarrollador y a veces ambas, en proyectos que nos han cautivado por la manera tan especial en la que construyen experiencias dentro de diferentes géneros. Ahora que finalmente se está lanzando Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge bajo la mano de estos franceses, nos ha parecido interesante recordar a los cinco mejores juegos en los que han tenido participación directa y que por supuesto, te recomendamos checar en cuanto tengas la oportunidad.

Ys: Origin

Ys se ha convertido en una serie que poco a poco, ha venido ganando terreno sobre todo en occidente, esto claro, con todo y que tiene una extensa historia. Una de las razones por las que esto ha venido sucediendo, es porque sus nuevas entregas han estado muy disponibles en nuestro territorio. Ejemplo de lo anterior es lo que pasó con Ys: Origin, título que si bien, es sumamente de nicho, Dotemu formó una alianza con Falcom para poder publicarlo a nivel mundial y así, cualquiera lo pudiera conseguir sin mayores complicaciones. La verdad es que a pesar de que los franceses en este caso particular, solo tuvieron un rol mediático y a nivel de negocio, no se le puede restar importancia a los esfuerzos que hacen para que juegos tan valiosos, puedan estar al alcance de cualquiera con un poco de interés.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap

La relación entre Lizardcube y Dotemu se ha convertido en una de las más fructíferas de todo el medio. Estas dos compañías han demostrado que son tal para cual cuando se trata de proyectos de pasión en donde más que hacer dinero o negocio, se intenta impulsar el arte a través de un medio interactivo. El fantástico Wonder Boy: The Dragon’s Trap es ejemplo perfecto de lo anterior, pues la manera en la que trae de regreso al viejo clásico de Master System, es algo que simplemente no podíamos creer cuando lo estábamos viendo en acción. Cuesta trabajo pensar en un remake hecho con más cariño y atención al detalle que éste, pues a pesar de que se conserva la forma del título en el que se basa, se le dan bríos completamente nuevos al haber redibujado y animado a mano cada una de sus gráficas. De verdad, si quieres un juego que te llene todos los sentidos, este uno de los mejores que te puedes encontrar.

Streets of Rage 4

Siempre que hablamos de la historia del beat em’ up y en general de los juegos tipo arcade en consolas, el nombre de Streets of Rage sale a relucir de una u otra forma. La manera en la que esta saga hizo historia en el Sega Genesis, pocas veces se ve. Lo malo fue que luego de dicho momento, los padres de Sonic la apagaron casi por completo, causando que tuvieran que pasar más de dos décadas para su regreso. De nueva cuenta, la gente de Dotemu y de Lizardcube formaron una intensa alianza para revivir a Axel y compañía, esto a través de Streets of Rage 4, título que no solo es un precioso tributo a la saga a la que representa, sino toda una nueva visión del género, siendo para muchos el pináculo del mismo. Nos faltan palabras para recomendarte más a esta auténtica joya del gaming.

Windjammers 2

Algo que tenemos muy claro es que en Dotemu existe una fuerte obsesión por lo que hacía Sega en los años noventa. Luego de haber revivido a Streets of Rage como ya te contábamos, los franceses decidieron que era tiempo de traer de regreso a otro de sus arcades favoritos. El primer Windjammers se lanzó con mucho éxito en plataformas modernas, sin embargo, eso no fue suficiente para el publisher y estudio, pues casi inmediatamente, se anunció que comenzarían a trabajar en una secuela directa. Así, a inicios del año en curso se estrenó Windjammers 2, juego que en efecto tomaba todas las bases de su antecesor para transformarlas en algo mucho más moderno. Sobra mencionar el impresionante trabajo gráfico que se hizo, dibujando y animando todos los elementos del juego completamente a mano para dar como resultado, una auténtica artesanía.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Sí, la espera finalmente ha terminado. Luego de que hace unos meses se mostrara por primer vez, no pudimos hacer nada más que babear por cómo es que lucía Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, juego que a pesar de no estar siendo desarrollado por Dotemu, simplemente no se podría haber hecho realidad sin su participación como publisher, pues la verdad es que en un inicio, había bastante escepticismo por parte de Nickelodeon, dueños de la franquicia. De la mano de Tribute Games, estudio independiente famoso por sus pasados proyectos, este nuevo título de las famosas Tortugas Ninja, por un lado te lleva de regreso a su serie animada clásica de finales de los ochenta y por el otro, nos transporta a los fantásticos beat em’ ups que Konami justamente hacía de Leo, Mike, Ralph y Don. El resultado final es simplemente fabuloso y creemos, no te lo deberías de perder por nada.