Los 5 mejores indie exclusivos de PlayStation

La forma en la que se publican juegos en la actualidad puede variar enormemente. Desde AAA, AA y demás niveles de desarrollo, casi cualquier idea se puede convertir en un título real. Por supuesto, también tenemos a los independientes, producciones de menor tamaño que justamente se hacen realidad sin el apoyo de las grandes compañías, asunto que no los frena de llegar a acuerdos de exclusividad. Sabiendo de su valor, Sony ha conseguido que varias de estas obras estén solo en sus consolas, esto para darles un valor agregado sumamente especial. Ahora que Stray se ha lanzado con tanto éxito, hemos decidido prepararte una lista con los cinco mejores indie que en consolas, solo puedes disfrutar en un PS4 o PS5. Esperamos a que nos cuentes cuál es tu favorito.

The Pathless

El inicio de la actual generación de consolas fue un tanto lento por la no tan vasta cantidad de juegos que se lanzaron en ese tiempo, sin embargo, también hay que aceptar que sí tuvimos algunas joyas dignas de mención. Indudablemente una de ellas fue The Pathless, título publicado por Annapurna Interactive y desarrollado por Giant Squid que nos maravilló por su espectacular dirección de arte, así como por su muy bien logrado mundo abierto y mecánicas en general. A pesar de no ser la gran producción que aprovecharía todo el poder el PS5 durante su estreno, sí fue uno que indudablemente nos hizo pasar un gran rato luego de haber jugado cosas como Demon’s Souls o Spider-Man: Miles Morales. Interesante que el juego se mantenga como exclusiva en consolas de PlayStation incluso hasta este momento.

Sifu

Dicen que no cualquiera puede ser desarrollador de juegos, pero que el talento sí puede venir de cualquier parte. Prácticamente de la nada, los independientes de Sloclap aparecieron con un juego que indudablemente llamó la atención desde el primer momento, uno que retrataba al kung-fu como pocas veces nos ha tocado ver dentro del medio. Para rematar, tenían como publisher a Kepler Interactive, igualmente una empresa poco conocida dentro del medio. Vaya sorpresa la que nos llevamos al comenzar a jugar para darnos cuenta de sus grandes ideas completamente innovadoras y diferentes si de estructura hablamos, esto sin mencionar sus impresionantes controles y muy intenso nivel de reto. La verdad es que Sifu es una de las mejores razones para tener un PS4 o PS5 actualmente.

Kena: Bridge of Spirits

Haciendo cortos animados de varias series sumamente queridas en el medio, fue como la gente de Ember Lab se hizo famosa para después, finalmente poder comenzar con el desarrollo de su propio juego, uno que obviamente, estaría fuertemente centrado en el tema de la animación. Kena: Bridge of Spirits atrajo la mirada de todo el mundo desde que fue mostrado, pues sus gráficas y look en general, era algo verdaderamente especial. Como era lo justo tratándose de un estudio sin experiencia, existía la duda sobre qué tan buen juego entregarían al final del día. La gran noticia fue que no solo estábamos frente a un título precioso en su presentación audiovisual, sino ante uno muy bien logrado en cosas como su combate y diseño de puzzles.

Stray

¿Jugar como un gato dentro de un mundo cyberpunk? Pero por supuesto que sí. Stray se convirtió en toda una celebridad desde que fue revelado casi con la llegada del PS5, esto gracias a su alocado e innovador concepto. A pesar de su nula experiencia dentro del medio, los franceses de BlueTwelve Studio consiguieron el apoyo de Annapurna Interactive, lo cual, dejaba claro que en efecto, estábamos frente a un juego bastante especial. La espera por fin ha terminado y resulta que el juego del gatito y los robots, está tan bueno como se veía, esto gracias a su muy profunda atmósfera, bien diseñados niveles y en general, un mundo que te atrapa desde el primer minuto y que no te suelta hasta que los créditos finales están rodando frente a tus ojos. Una de esas aventuras que creemos, no te deberías de perder por nada.

Journey

Probablemente uno de los que inició esta tendencia de juegos independientes con exclusividad en consolas y claro, uno de los más grandes de su categoría. Desarrollado por Thatgamecompany, Journey pasó a convertirse en un clásico instantáneo cuando se estrenó en el PS3 hace ya una buena cantidad de tiempo, demostrando que el tamaño o presupuesto de una producción, para nada tiene que ver con la calidad del trabajo. La cantidad de sentimientos y momentos memorables que nos hizo pasar esta corta experiencia, se han quedado para la posteridad y como uno de los mejores ejemplos de lo que es transmitir emociones a través de un videojuego. Sobra decirlo por completo pero este título sobre todo, es uno que simplemente no te deberías de seguir perdiendo por nada.