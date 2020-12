Los 5 juegos mejor calificados del PS3

La era del PlayStation 3 fue un periodo sumamente interesante y hasta complicado para Sony, pues después de haber dominado claramente las últimas dos generaciones, se esperaba mucho de lo que harían en el salto al HD. Tras un rocoso inicio y una dura batalla con el Xbox 360, la consola repuntó y terminó luciendo un gran catálogo de juegos para todos los gustos. Ahora que la plataforma está por cumplir 15 años desde que se lanzó, te presentamos a los cinco juegos que ostentan las calificaciones más altas en Metacritic.

The Last of Us (95)

Todos sabíamos de la enorme calidad de Naughty Dog para desarrollar videojuegos. Su trabajo con la serie de Uncharted los colocó como uno de los estudios con más renombre en todo el medio y para cuando el PS3 se estaba despidiendo, se tomó la decisión de arriesgarse al lanzar una IP completamente nueva. Ya con Niel Druckmann y Bruce Straley como los nuevos hijos pródigos de la compañía, conocimos a The Last of Us, uno de esos juegos que hacen época y marcan generaciones. Muy probablemente, lo que se logró en términos de narrativa y cinematografía con este título, es el punto más alto al que ha llegado el medio, pues se ratificó como nunca lo especiales que pueden ser los videojuegos para contar una gran historia.

Red Dead Redemption (95)

Después de haberla sacado del estadio con Grand Theft Auto IV y demostrar que la idea de concentrar los esfuerzos de todos sus estudios en un solo proyecto era algo completamente viable, Rockstar Games decidió revivir a una vieja franquicia que tenía guardada en sus archivos. A pesar de que Dead Red Revolver fue un juego que pasó mayormente desapercibido, la compañía consideró que los westerns aún tenían mucho qué decir dentro de este medio y así fue como nació Red Dead Redemption, experiencia que vino a cambiar muchos de los conceptos de los juegos de mundo abierto y a poner nuevos estándares para el género, unos que claramente no cualquiera podría igualar. La aventura de John Marston se convirtió en leyenda y sin duda, en uno de los mejores juegos de esta generación.

LittleBigPlanet (95)

MediaMolecule siempre ha sido un estudio sumamente especial, el cual, está dispuesto a tomar grandes riesgos que otros no tomarían, con tal de impulsar a la innovación en todas direcciones. Bajo un encantador concepto que incluso nos introdujo a un platformer 2D para cuatro jugadores al mismo tiempo que luego Nintendo replicaría en en New Super Mario Bros. Wii, conocimos a LittleBigPlanet, juego que le daría vida a uno de los universos que actualmente son más identificados con PlayStation como marca. Lo interesante de este juego es que más que un título de plataformas tradicional, era uno que te permitía crear tus propios videojuegos como nunca antes. Esto dio pie a que una enorme comunidad de creativos dieran rienda suelta a su imaginación para crear todo tipo de alocadas ideas. Una nueva franquicia había nacido.

Batman: Arkham City (96)

Simplemente nadie vio venir el fenómeno en el que se convertiría la interpretación de Batman por parte de Rocksteady, estudio mayormente desconocido hasta antes de Batman Arkham: Asylum. El abrumador éxito de dicho juego permitió que Warner le diera luz verde a una secuela, en la cual, además de que todo el concepto de un título moderno de súperheroes se expandiría, lo terminó por afianzar como algo sumamente importante para esta industria. Batman: Arkham City siguió la directrices de su antecesor y las llevó a nuevos horizontes, presentándonos un mundo abierto que se sentía vivo e interesante de explorar, así como una de las mejores historias que se nos han contando en un juego de licencia. De esos lanzamientos que se convierten en clásicos instantáneos.

Uncharted 2: Among Thieves (96)

Después de que Naughty Dog decidiera dejar atrás a sus series caricaturescas para adentrarse en el mundo de la cinematografía realista dentro de los videojuegos, se nos dio la primera probada de lo que podían hacer con una IP completamente nueva bajo el nombre de Uncharted. Sí, Drake’s Fortune nos dejó claro que había algo especial, pero tenemos que aceptar que el verdadero impacto vino hasta Uncharted 2: Among Thieves, sin duda alguna, uno de los juegos técnicamente más impresionantes de aquella generación, además de un agigantado paso hacia adelante sobre cómo es que se escribían historias dentro del medio. Nathan Drake se convirtió en una nueva súper estrella y su serie, en una de las más reconocidas de la industria.