Los 5 juegos más esperados de 2022

Después de haber tenido un 2021 mucho mejor de lo que algunos anticipaban si de lanzamientos de videojuegos hablamos, 2022 pinta para sorprendernos en más de una ocasión gracias a los estrenos que ya están confirmados y que seguramente, darán muchísimo de qué hablar una vez que estén llegando al mercado de manera oficial. La buena noticia acá es que básicamente hay para todo gusto y para todos las plataformas actuales, por lo que estamos seguros, quedarás muy complacido de una u otra manera. Por tal motivo, decidimos prepararte una lista especial en la que hablamos de los cinco juegos que más esperamos para este año nuevo. Esperamos tus comentarios al respecto y claro ¡Feliz 2022!

Horizon Forbidden West

De los retrasos más dolorosos que nos tocó vivir en 2021, el cual, dejó a Playstation sin ninguna exclusiva first party para la temporada de fiestas. A pesar de la decepción que produjo lo anterior, tenemos que entender que los estudios desarrolladores siguen combatiendo los estragos de la pandemia, por lo que este tipo de acciones indudablemente eran de esperarse. Dejando de lado lo anterior, todo apunta para que Horizon Forbidden West se convierta en uno de los grandes protagonistas de 2022 gracias a la gran fórmula en la que se basa y que demostró su enorme valía con lo que fue Horizon Zero Dawn en el PS4. Por lo que se ha mostrado, la nueva aventura de Aloy va a ser gigantesca y sumamente emocionante en todo sentido. Ya no podemos esperar para que este juego llegue al PS4 y PS5 el próximo 18 de febrero.

Dying Light 2: Stay Human

Otro de esos proyectos a los que simplemente no se le veía final. Luego de una espectacular revelación durante E3 2019, Dying Light 2: Stay Human entró en una muy complicada etapa de desarrollo que seguramente se agravó por todo el tema de la pandemia. Viendo muy de cerca lo que sucedió con sus compatriotas polacos por el apresurado lanzamiento de Cyberpunk 20077, Techland decidió dar varios pasos atrás y mejor no lanzar su nuevo juego a finales de 2021 como originalmente se tenía planeado. Lo bueno es que el título pinta para ser un grandísimo sandbox de zombies en donde las decisiones que tomemos, tendrán un importante impacto dentro del mundo que recorremos, esto sin mencionar que venimos de una gran experiencia con el primer juego. Espera a hacer mucho parkour para acabar con miles de muertos vivientes cuando Dying Light 2 se estrene el 4 de febrero.

Starfield

Lo más probable es que de todos los juegos de nuestro listado, éste tenga la mayor probabilidad de sufrir un retraso y en realidad, estar saliendo hasta 2023. Como sea, nos tenemos que quedar con que desacuerdo con Bethesda y Xbox, Starfield se estará lanzando oficialmente el 11 de noviembre de 2022, por lo que solo nos queda esperar con los dedos cruzados para que esto sí suceda. Dejando de lado lo anterior, resulta sumamente emocionante que los autores de Fallout y de The Elder Scrolls, estén trabajando en un nuevo RPG de mundo abierto que ahora nos llevará a explorar la estrellas. Resulta complicado hablar con mayor precisión de lo que es y de lo que va a proponer Starfield, pues hasta el momento se ha mostrado poco, pero lo que sí hemos visto, nos tiene sumamente emocionados. Sin duda alguna, se perfila para ser la carta más fuerte de los Xbox Studios no solo en la temporada de fiesta, sino de todo el año.

Elden Ring

FromSoftware se ha convertido en uno de los estudios más reconocidos de todo el medio, esto gracias a su trabajo con la serie de Dark Souls, así como de juegos como Bloodborne o más recientemente, Sekiro: Shadows Die Twice, mismo que por cierto, se llevó el reconocimiento de Juego del Año en The Game Awards de 2019. Gracias a todo esto, cada que los autores japoneses están por sacar un nuevo título, la industria entera se detiene. Este 25 de febrero, seremos testigos de su visión de un juego de mundo abierto que por supuesto, parte su conocida fórmula. Hace unas semanas, varios tuvimos la oportunidad de probar su demo y sí, está verdaderamente espectacular, por lo que indudablemente, lo iríamos poniendo como uno de los más grandes candidatos a llevarse el título de Juego del Año en este 2022, sí, estamos ante uno de esos juegos que simplemente no pueden fallar.

God of War Ragnarok

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que uno de los más grandes juegos de la generación pasada de consolas fue God of War, el cual, tomó riesgos sumamente importantes al básicamente reinventar la fórmula sobre la que funcionaba esta icónica franquicia, esto sin mencionar la manera en la que continuó con la historia de Kratos y la nueva forma que le dio como personaje en todo sentido. Lo anterior no se podía quedar ahí y en poco tiempo ya sabíamos que Santa Monica Studios estaba trabajando en una secuela. A pesar de que God of War Ragnarok sigue sin fecha exacta de estreno, PlayStation ha reiterado en más de una ocasión que este título sí estará llegando en 2022 al PS4 y PS5. Sobra decir que nos mordemos las uñas por ya tener entre nosotros al siguiente capítulo en la vida del siempre enojado dios de la guerra.