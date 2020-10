Los 5 juegos de lanzamiento mejor calificados

El lanzamiento de nuevas consolas siempre es un hito para el medio. La llegada de nuevo hardware normalmente causa una emoción especial pues al final, eso decidirá buena parte del futuro del medio. A lo largo de la historia hemos sido testigos del estreno de muchas plataformas, algunas con un lineup inicial de juegos muy nutrido y otras, que dejaron mucho qué desear. Como sea, lo común es que al menos tengamos una o dos joyas que consiguen que la consola que se está estrenando se pueda lucir, y a continuación te contamos de los cinco juegos de lanzamiento que mejor recibimiento han tenido en Metacritic.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 (91/Gamecube)

Sí, la fiebre por las patinetas seguía a todo lo que daba cuando a finales del 2001, Nintendo lanzaba al sucesor del Nintendo 64. Tony Hawk’s Pro Skater 3 apareció para darle seguimiento al legado de su ya famosas precuelas, esto claro, con la ventaja de estar estrenando un hardware considerablemente más potente. Siguiendo la fórmula ya probada y añadiendo un par de nuevas ideas, el juego de Neversoft no tardó en convertirse en uno de los favoritos para esa época de estreno.

SSX (93/PS2)

Siempre ha existido una extraña relación entre los juegos de carreras y la llegada de nuevo hardware. Por alguna razón, el género es muy utilizado para demostrar las capacidades de una plataforma que se está estrenando. Ejemplo de lo anterior es el primer SSX, juego que si bien, podría ser considerado como de deportes extremos, cuando uno lo revisa con detenimiento, te das cuenta que se parece mucho más a uno de racing como tal. Lo que EA nos presentó en el inicio de su franquicia de snowboarding fue impresionante, sobre todo porque sacaba un gran provecho de las capacidades del recién lanzado PS2, consola que por supuesto, se terminaría convirtiendo en toda una leyenda del medio.

The Legend of Zelda: Twilight Princess (95/Wii)

Sí, sí, lo sabemos, The Legend of Zelda: Twilight Princess en realidad es un juego de Gamecube que precisamente fue construido para despedir a la consola cúbica de Nintendo, sin embargo, en un audaz movimiento, la compañía de Kioto decidió adaptarlo para también darle la bienvenida al Wii y así, ofrecer una experiencia Hardcore que dejara felices a sus más apasionados fans y que sobre todo, enviara el mensaje de que si bien, el concepto de su nueva plataforma esperaba atrapar a nuevos jugadores, también se seguiría atendiendo a los veteranos. A pesar de que con el tiempo, nos quedó claro que esta versión de Wii es inferior a la de Gamecube, en su momento, la prensa no pudo evitar aclamar a la nueva aventura de Link.

Halo: Combat Evolved (97/Xbox)

Uno de los movimientos más inteligentes que hayamos visto en el medio. Halo: Combat Evolved no solo se convirtió en la insignia de Xbox, sino en todo un ícono del medio que en su momento, cuando estrenó a la primera consola de videojuegos dedicada de Microsoft, muchos aseguraron que su concepto era el verdadero futuro de la industria. La manera en la que Bungie consagró a los FPS dentro de las consolas caseras, es de esas revoluciones que se ven muy rara vez y que claro, ha dejado un legado que siempre vivirá dentro de la historia. Matar Aliens en la sala de nuestras casas nunca había sido tan impresionante. La leyenda había nacido y un nuevo jugador llamado Xbox saltaba al ruedo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (97/Switch)

Después de que el movimiento con Twilight Princess diera resultados comerciales muy buenos, Nintendo decidió repetir la movida para el estreno de su revolucionario Switch. A pesar de haber sido un juego originalmente pensado para el Wii U, The Legend of Zelda: Breath of the Wild tuvo que voltear hacia el futuro debido a que dicha plataforma la estaba pasando verdaderamente mal. Así, llegó el día de estreno de la consola híbrida de la Gran N y probablemente, uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos apareció para maravillarnos y claro, para abrir de la mejor manera posible el brillante paso que el Switch ha tenido hasta el momento.