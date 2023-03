Llegan interesantes descuentos a PlayStation con momentos Play

En ciertas ocasiones PlayStation logra colocar ofertas para sus juegos más importantes, ya sea para lanzamientos en formato digital y físico, eso va también para combos de consolas con precios llamativos. Y ahora, Sony quiere que los PS5 se sigan distribuyendo por el mundo, por lo que por una semana habrá grandes descuentos en diversos artículos.

Para empezar, hay reducción de precios hasta con $1,200 pesos, esto con algunas consolas PS5 en tiendas seleccionadas, por ejemplo la PlayStation 5 Standard Edition + God of War Ragnarök. Por su parte, juegos de gran reconocimiento como The Last of Us Part I tienen un porcentaje bajo de precio para llevarlos al mismo tiempo que la consola.

Acá la lista oficial que la propia Sony comparte en su comunicado:

Death Stranding Directors Cut – 17% de descuento

Ghost of Tsushima Directors Cut – 24% de descuento

Returnal – 24% de descuento

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition – 24% de descuento

Marvel’s Spider-Man Miles Morales – 33% de descuento

Demon’s Souls – 36% de descuento

Ratchet & Clank: Rift Apart – 36% de descuento

The Nioh Collection – 41% de descuento

Sackboy: A Big Adventure – 41% de descuento

Gran Turismo 7 – 24% de descuento

Horizon Forbidden West – 24% de descuento

THE LAST OF US PartT I – 24% de descuento

Horizon Forbidden West: Special Edition – 25% de descuento

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 33% de descuento

DualSense blanco, negro, rojo cósmico, nova rosa, gris camuflaje, morado galáctico y azul cielo entre 25% y 29% de descuento.

Accesorios: estación de carga, control multimedia, auriculares blancos, auriculares negros y cámara también tendrán descuentos de entre 16% y 19%

PlayStation 4:

Infamous Second Son HITS – 40% de descuento

Ratchet & Clank HITS – 40% de descuento

God of War 3 Remaster HITS – 40% de descuento

Bloodborne HITS – 40% de descuento

GT Sport HITS – 40% de descuento

God of War HITS – 40% de descuento

THE LAST OF US REMASTERED – 40% de descuento

Ghost of Tsushima Directors Cut – 28% de descuento

Marvel’s Spider-Man Miles Morales – 33% de descuento

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition – 39% de descuento

Death Stranding – 39% de descuento

The Last of Us Part II – 39% de descuento

Ghost of Tsushima – 39% de descuento

Sackboy: A Big Adventure – 41% de descuento

Predator: Hunting Grounds – 53% de descuento

Horizon Forbidden West: Special Edition – 25% de descuento

Horizon Forbidden West – 28% de descuento

Gran Turismo 7 – 28% de descuento

Accesorios: DualShock negro, magma, azul medianoche, negro, verde y camo tendrán descuentos entre el 7% al 19%.

Recuerda que estos descuentos estarán activos desde el 09 hasta el 22 de marzo.

Vía: PlayStation

Nota del editor: Sin duda una buena manera de hacerse de estos juegos imprescindibles en consolas de PlayStation. Yo no tuve el God of War de 2018 en formato físico, así que será momento de hacerme con una copia en disco.