PlayStation rechaza acuerdo de COD por parte de Xbox

Los acuerdos de Microsoft para adquirir a Activision Blizzard siguen abiertos, dado que no todos los organismos reguladores han aceptado que la transacción se pueda sentir como justa. Incluso ya se hicieron tratos con NVIDIA y Nintendo para que todo sea más sencillo, y a pesar de que se ha hecho lo mismo con PlayStation estos no los quieren aceptar.

En un nuevo reporte, la directiva de Activision Blizzard, Lulu Cheng Meservey, la propia Sony, concretamente Jim Ryan, no se ven tan interesados en perder Call of Duty como una de las franquicias que frecuentemente pisan sus consolas. Sino que quieren que no se cierre el trato simplemente por que sí, no les interesa mucho un trato justo por tener COD.

The CEO of SIE answered that question in Brussels.

In his words:



"I don’t want a new Call of Duty deal. I just want to block your merger.”

— Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) March 8, 2023