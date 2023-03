Suben respuesta del video en el que se insulta a los gamers

Hace poco tiempo se hizo viral un fragmento del podcast conocido como The Horror Stories, solamente que no es contenido que se pueda considerar como algo positivo, menos para la comunidad gamer. Y es que en ese video los presentadores se burlaron de la gente que tiene como hobby los videojuegos, por lo que las quejas de este sector no se hicieron esperar.

Y ahora después de convertirse en tendencia, una de las responsables del programa emitió su respuesta ante los comentarios, pero no se trató de una respuesta tal cual, sino que marcó la intensidad de algunas personas que le comentaron el show. Afirmando que en efecto, la gente es teta por tener este tipo de gustos, aunque lo dice de manera queriendo ser respetuosa.

Checa el video:

Respuesta al troleo recibido por decirles “tetos” a la comunidad gamer 🤡🤡😂😂 pic.twitter.com/edIqub5O63 — Almanaque – Noticias de #Puebla (@AlmanaquePuebla) March 9, 2023

Este tipo de cosas dan a entender que a las comunidades no les gusta ser molestadas de ninguna manera, pero al final muchos entienden que es el punto de vista de alguien que quizá no está tan familiarizado con este negocio. Al final, será un video que pierda relevancia en un par de meses, para ser reemplazado por otra situación polémica.

Vía: Twitter

Nota del editor: Vaya que hizo ruido el video, la verdad yo pensé que iba a caducar a los dos segundos pero se logró llegar al corazón de muchas personas que les gusta este entretenimiento. Eso sí, la supuesta respuesta no se siente como un tipo de disculpa, aunque sus autores lo piensen así.