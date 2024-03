La voz de Koji Kondo está dentro de Super Mario Bros. Wonder

Han pasado ya varios meses desde el lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder, una nueva forma de abordar la jugabilidad en dos dimensiones del plomero de Nintendo, encontrando niveles que pueden cambiar de la nada para que los usuarios no se queden con lo convencional en diseño. Y dentro de este título hay un elemento bastante particular, eso es las medallas que otorgan habilidades o ventas a los usuarios, aunque también hay algunas que son simplemente coleccionables para llegar al 100% del archivo.

Una de las medallas lleva el nombre de Sound Off y tiene algo singular, pues reemplaza todos los efectos de sonido vistos en el juego por una voz que parece ser humana, lo cual es un guiño que tal tez no aprecien del todo. Para obtenerlo el proceso no es sencillo, dado que el jugador debe encontrar y completar cada nivel mundial especial, recolectar cada semilla maravillosa y moneda de flor, tocar la parte superior del asta de la bandera al final de todo y completar el Prueba Final-Final: Insignia nivel Maratón.

Con todo esto, el jugador se puede hacer merecedor de la medalla, pero ahí es cuando se preguntarán qué es lo que tiene de especial, y eso no lo ha revelado ni más ni menos que Shiro Mouri en la pasada GDC. Comentando que la persona detrás de la misteriosa es Koji Kondo, que para quien no lo conozca, ha sido uno de los compositores más consistentes en Nintendo. Creando melodías como la de Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Star Fox 64, entre otros que se han quedado en el oído de los fans.

Se menciona que la idea de la insignia Sound Off surgió de un concepto cortado de Wonder. Kondo tuvo una idea para un Mario live action con proporciones humanas que recorrería niveles y tararearía la música de fondo. Idea que resultó demasiado extraña y difícil de implementar, lo que llevó a no implementarla, pero una parte de la idea sigue en la medalla de Sound Off, por lo que vale la pena echarle un vistazo a la misma y conseguirla lo antes posible.

Recuerda que Super Mario Bros. Wonder está disponible en Nintendo Switch.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: Será un buen incentivo para completar todos los niveles con secretos y la bandera. Esperemos que el señor Kondo regrese en los siguientes juegos de Mario, pues ya casi no participa en ellos.