Primer tráiler de la nueva película de El Pájaro Loco

Estamos en una época donde grandes clásicos de la animación se están poniendo de moda una vez más, y eso lo hemos visto con Los Locos Adams y sus cintas animadas, el próximo retorno de Garfield donde vamos a presenciar sus inicios, y no olvidemos que El Pájaro Loco intentará de nuevo tener éxito en el mundo live action. Hablando justamente de este último, se ha liberado finalmente el primer avance con la tecnología que nos deja ver un poco de lo que estaremos viendo en pantalla chica.

La película bautizada como Woody Woodpecker Goes To Camp nos deja ver que un campamento de adolescentes llega a las inmediaciones donde vive el personaje protagonista, con una guerra de equipos en donde se verá implicado junto a su rival de bastantes años. Lo importante aquí es que no solo veremos a Loquillo de regreso, sino también a otros seres icónicos como el mismo Pablo Morsa, lo que hará de esto un golpe a la nostalgia, ya sea para quienes vieron el clásico o el reboot de 1999.

Aquí el avance:

Aquí la sinopsis:

Woody Woodpecker debe encontrar un nuevo hogar después de haber sido expulsado del bosque. En el Campamento Woo Hoo, cree haber encontrado un hogar para siempre, pero hay un inspector suelto que quiere cerrar el campamento.

Esta es una descripción de la franquicia:

El Pájaro Loco es un personaje de dibujos animados creado por Walter Lantz en 1940. Es un pájaro carpintero antropomórfico conocido por su distintiva risa y su personalidad traviesa y excéntrica. El personaje es famoso por sus aventuras cómicas y sus travesuras, que a menudo involucran enemigos como gatos, perros y otros personajes de la serie. El Pájaro Loco se ha convertido en un ícono de la animación estadounidense y ha aparecido en numerosos cortometrajes animados, programas de televisión y películas a lo largo de las décadas. Su estilo de comedia slapstick y su personalidad extravagante lo han hecho popular entre personas de todas las edades.

Recuerda que la película llega a Netflix el próximo 12 abril.

Vía: Netflix

Nota del editor: Es una de las series que más me gustaba de la infancia, sobre todo el reboot que abordaba temas más acorde a mí época. Y si está en Netflix, pues no estará de más echarle un vistazo y ver si aún se puede adaptar la marca a esta era de la tecnología.