Nintendo DSi raro de McDonald’s es retirado de subasta

En la época de Nintendo DS toda persona quería uno debido a la forma tan sencilla de llevar juegos de gran calidad en el bolsillo, por lo que existieron gran cantidad de ediciones especiales, muchas de ellas en la actualidad se pueden considerar como parcialmente perdidas debido a que no se lanzaron de forma masiva. De hecho, existieron las que usaban meramente para trabajo, pues el restaurante McDonald’s les prestaba a sus trabajadores una de estas consolas con su logo impregnado y un cartucho donde venían videos de capacitación en el empleo.

Estas lógicamente ya no se utilizan para estos fines, pero ha entrado en la curiosidad de los coleccionistas de Nintendo dónde las ha dejado la empresa de hamburguesas, y es que se trata de un objeto bastante preciado que pocos pueden aspirar a conseguir, dado que solo se usaron en pocos restaurantes del mundo. Eso nos lleva a que ciertas personas que se hicieran con uno lo pongan a la venta en sitios como E-Bay, donde claramente la cifra no va a ser menor por el grado de rareza del artículo en cuestión.

Sin embargo, McDonald’s no está tan entusiasmado con que parte de su tecnología y sus métodos entre bastidores lleguen a manos públicas y se vendan en miles de dólares. La empresa se enteró de que había una subasta de estas consolas y dejó muy claro que no estaban contentos. Por lo que la misma se ha cancelado, además de que los responsables de este ofrecimiento se han disculpado con la empresa de la enorme “M”. Entonces los usuarios que deseaban hacerse con ella verán el sueño frustrado.

Vale la pena mencionar, que no se ha mencionado el destino de la DSi, pero seguramente llegarán a un trato para hacerla llegar de vuelta a manos del restaurante, aunque no se sabe si esto tendrá un intercambio monetario, pues podría ser posible que el vendedor también haya pasado por caja la consola de parte de alguien más. Y en caso de que la compañía se quede con la misma, aún no se sabe si se planean destruir o si básicamente la tendrán en un almacén hasta el fin de los tiempos.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Recuerdo que también hay un cartucho bastante raro de Nintendo 3DS, el de un museo en Europa que lo vendía para que el usuario tuviera un tour más inmerso. Y ahora, estas piezas se están haciendo bastante caras en el mundo.