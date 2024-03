Hay reestructuración en Nintendo antes de la salida de Switch 2

El día de hoy se han dado conocer noticias interesantes dentro de la industria de videojuegos, una de ellas se relaciona con Nintendo, pues se reportan que hay despidos implicados para ciertos contratistas, esto como parte de un cambio en la empresa que busca sea importante en cuando a solidificación. Esto únicamente en las oficinas de Estados Unidos, por lo que Japón no sufrirá cambios así de fuertes en cuanto a gente que dejará la empresa.

El área que se vio afectada fue la de pruebas, en la cual algunos testers que no están en tiempo completo dejarán de ser parte de la empresa, esto para dar paso a gente que será contratada de manera formal, pero a pesar de que no cuentan con una afiliación tal cual, van a recibir una indemnización para que estén sustentados económicamente un par de meses. El objetivo que se busca una integración global para seguir creando videojuegos de alta calidad.

Vale la pena mencionar, que como no hay muchos títulos grandes en caminos, no tienen la necesidad de tener tanta gente contratada al mismo tiempo, y eso nos lleva a que no deseen tener mucha gente a manera de freelance, y la gente más destacada y con más experiencia se ha quedado con el puesto de planta. Sin embargo, parece que estos últimos aún no inician labores, no al menos hasta que Nintendo tenga noticias grandes de hardware y el software que le hará compañía en el lanzamiento.

Es posible que el proceso sea algo tardado, después de todo los rumores no han dejado de sonar, y en ellos se dice que este 2024 no vamos a tener otra consola de la empresa, pues estarían pasándola a 2025 para tener un catálogo listo y que las ventas lleguen en masa por parte de los fanáticos. Es muy posible que la revelación de este dispositivo se de en un evento de verano, durante el marco del Summer Game Fest.

Vía: Gonintendo

Nota del editor: Parece que la empresa está planeando el siguiente paso para por fin dar a conocer la nueva consola. Sin embargo, da miedo de que no vaya a suceder este mismo año, solo nos queda esperar a directos o un anuncio de la nada, algo que no es sorpresivo.