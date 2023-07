La verdad acerca de las barras de carga

¿Odian las barras de carga en los juegos? Actualmente no son tan molestas, sobretodo ahora que contamos con métodos de almacenamiento como los discos duros de estado sólido, los cuales son capaces de cargar escenarios y niveles en casi un abrir y cerrar de ojos. Pero, la primera vez que las pantallas de carga y estas barras de progreso llegaron a nuestras vidas, eran realmente una pesadilla.

Pero las razones para odiar estas barras no se limita a que tardaban bastante tiempo en llenarse sino que, resulta que muchas veces fueron una mentira. Alasdair Becket-King, dio esto a conocer por medio de su cuenta en Twitter.

“Los desarrolladores de juegos deben crear una barra de carga que avance a una velocidad constante y muestre el tiempo real que tarda un juego en cargarse. Una vez hecho esto, pueden pasar a otras cosas.”

Lo que Alasdair no esperaba era que varios desarrolladores contestaran a su publicación, haciéndole saber que en muchas ocasiones son solo un elemento para llenar el vacío mientras esperas a que el juego continúe y que no están diseñadas con lógica.

Un exdesarrollador de Nuclear Throne dijo que nunca había programado una barra que funcionara de manera correcta, mientras que, el español Raúl Rubio Munárriz, de Tequila Works confesó que todos los juegos en los que ha trabajado utilizan una barra de progreso falsa.

Un desarrollador que trabajó en Thomas Was Alone, juego que de por sí tiene varios guiños y chistes hacia la programación y la lógica, afirmó que los jugadores no confían en una barra de carga que funciona de manera correcta y fluida. Razón por la cual se prefieren estas barras que dan saltos. Al parecer esto hace sentir a los jugadores que el juego sí se está cargando de verdad.

Vía: 3D Juegos

Nota del editor: ¡Gracias Jebús por los SSD y los avances tecnológicos! Escribir esto trajo flashbacks a mi mente, jugar Street Fighter Alpha en PSX era una pesadilla.