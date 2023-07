El legendario desarrollador de videojuegos, y a la vez provocador en el desarrollo de juegos, Peter Molyneux, ha hablado sobre su próximo proyecto y ha elogiado su jugabilidad al presentar un mecanismo que nunca antes se ha visto.

En una entrevista con GameReactor en la reciente conferencia Gamelab en Barcelona, Molyneux fue reacio a dar muchos detalles concretos sobre el juego o esta idea para evitar que, en sus palabras, la gente se sienta “muy molesta y enfadada” cuando sus expectativas en relación a las palabras de Molyneux se encuentren con la realidad.

“En el pasado, simplemente te contaría todo el juego y todo el diseño del juego y por qué iba a ser el juego más brillante del mundo”, dijo Molyneux. “No voy a hacer eso”.

Sin embargo, lo que Molyneux sí dijo es que este nuevo mecanismo formaría parte de un entorno más “familiar” que sería “más parecido a una experiencia de Fable, Black and White, Dungeon Keeper“.

Esta descripción parece estar relacionada con el hecho de que este proyecto está planeado primero para PC y consolas, en lugar de otros títulos en el estudio de desarrollo de Molyneux, 22Cans, que estaban diseñados para teléfonos inteligentes.

De hecho, si este proyecto se materializa según lo planeado, marcará el primer proyecto de Molyneux lanzado en consolas en más de una década, desde el juego Fable: The Journey para Kinect, en Lionhead Studios en 2012.

“Definitivamente estamos enfocándonos en PC y consolas, principalmente porque necesitamos la potencia”, confirmó Molyneux. “Este juego es el primer juego en el que realmente he programado, o he sido programador, desde Black and White“, continuó. “Así que es muy especial para mí. Ha ido evolucionando y hemos estado explorando ideas al respecto durante casi cinco años. Por lo tanto, es muy, muy cercano a mi corazón”.

No está claro si este proyecto ha evolucionado a partir de Legacy, el proyecto que Molyneux anunció en 2019 y que posteriormente dijo que involucraría la tecnología blockchain. Originalmente estaba planeado como una simulación industrialista de taller y experimentación, inspirada en el primer juego de Molyneux, The Entrepreneur.

Desde que dejó atrás a Lionhead, el creador de Fable, en 2012, el historial de lanzamientos de juegos de Molyneux ha sido decididamente mixto. Su aplicación móvil experimental Curiosity: What’s Inside the Cube? tuvo un gran éxito, aunque hubo controversia en torno a su promesa de un premio que cambiaría la vida de un afortunado jugador.

Después vino Godus, un polémico simulador de dioses que se lanzó en acceso anticipado en septiembre de 2013 y sigue en acceso anticipado una década después. The Trail: Frontier Challenge siguió en agosto de 2017, publicado por Kongregate.

La información sobre lo próximo para Molyneux y 22Cans ha estado tranquila desde que el estudio anunció despidos pero afirmó que seguiría luchando con el desarrollo de juegos, en diciembre de 2021.

Pero ahora lo sabemos: Molyneux está programando un nuevo juego.

“Cada parte de mí quiere contarte todo sobre él”, concluyó. “Pero, ya sabes, eso sería tonto”.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: No tengo fé en Molyneux. Tal vez en esta ocasión que no anda diciendo con tanto entusiasmo y elocuencia que está creando algo que va a cambiar el curso del universo, el hype no lo dañe demasiado y tengamos algo que en verdad sorprenda.