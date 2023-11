La serie de It ya cuenta con ventana de estreno

En 2017 se tuvo una nueva película basada en el libro más popular de Stephen King, It, misma que logró captar la atención de todos los amantes del mundo del terror, pues adaptaron la parte de la infancia de los niños de aquel pueblo de estados Unidos que vencieron a la amenaza en forma de payaso terrorífico. Esta tuvo claramente su secuela que da cierre a la historia, pero que a diferencia de la primera, no tuvo tanto impacto como uno se podrá haber esperado.

Tras esto, la llama de It se apagó brevemente hasta HBO en años pasados presentó el concepto de Welcome to Derry, y esa es una serie que se tiene planeada en torno al personaje, con la historia ubicada poco antes de que el payaso conociera al grupo de niños que el darían fin. Entonces, aquí se van a adaptar los primeros años en las que llegó a aterrorizar al pueblo y a sus habitantes, saliendo a comer en cierto periodo de tiempo para después regresar a su cueva y descansar por años.

De esta precuela se ha hablado por bastante tiempo, pero nunca se dio una fecha de estreno, algo que ha cambiado por así llamarlo de forma reciente, y es que un ejecutivo de HBO ha tenido una serie de comunicados de varios programas que tienen que ver con la plataforma de stream. Y fue justo ahí donde se dijo que el show de horror verá la luz del día hasta el 2025, algo que pudo haber llegado como consecuencia de la huelga de actores de Hollywood.

Vale la pena mencionar, que no es el único programa que ha sufrido de atrasos debido a esta huelga, pues también se dijo que The Last of Us temporada 2 aún no comienza la producción por esta razón, por ende, el año que viene no vamos a a ver episodios nuevos. Sin embargo, esto puede implicar un poco más de calidad en las creaciones el guión y tiempo para la elegir el metraje adecuado, entonces puede ser que esto haya llegado para que las cosas salgan bien.

Recuerda que las películas de It están disponibles en HBO Max.

Vía: Variety

Nota del editor: La verdad me llama la atención lo que van a hacer con la serie, pues en el libro se describen detalles terroríficos brutales, por lo que ver los orígenes de It nunca están de más. Entonces, habrá que esperar, pero espero valga la pena.