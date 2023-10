Con la llegada de la temporada de Halloween, los usuarios de plataformas de streaming ya están acostumbrados a recibir una avalancha de películas de terror. Sin embargo, este año ha surgido una sorpresa que está causando un revuelo inusual. Se trata de La Conferencia, un slasher lleno de suspenso que está obsesionando a los suscriptores de Netflix.

La trama se centra en una conferencia de trabajo que da un giro violento cuando la corrupción desencadena una serie de asesinatos. Este filme de origen sueco se ha convertido en un destacado exponente del género slasher y ha logrado ganarse un lugar junto a los clásicos como Scream, Halloween y Nightmare on Elm Street.

Lo que hace a La Conferencia destacarse no es solo su capacidad para mantener a la audiencia en vilo, sino también su astuta crítica a la burocracia empresarial y la corrupción gubernamental, todo ello aderezado con un toque de humor negro. Esta combinación única de elementos hace que la película sea una experiencia verdaderamente impactante.

Para los amantes del género y aquellos que buscan una experiencia de terror fuera de lo común, La Conferencia es una película que no debe pasarse por alto esta temporada. Su capacidad para mantener el suspenso y ofrecer una visión provocadora sobre los temas que toca la convierte en una opción obligada para los aficionados al cine de terror.

Vía: Xataka

Nota del editor: La última vez que Netflix me impactó a este nivel fue cuando sacaron Squid Games. Aún así, no me tienen contentos con sus aumentos de tarifas y restricciones.