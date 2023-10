Netflix anuncia nuevo aumento de precio en membresía

Mucha gente ha llegado a pensar que la plataforma de Netflix ha estado en problemas debido a que sus nuevas reglas no han sido las más aceptadas, y se puede tomar como ejemplo la regla de no poder compartir contraseñas con gente que no viva en el mismo domicilio. Sin embargo, con los shows que han soltado últimamente, para muchos es irresistible que dejen de pagar la cuota mensual para ver el contenido.

La empresa reveló sus ganancias del tercer trimestre y anunció que logró añadir 8,8 millones de nuevos suscriptores durante este periodo, lo que marca su mejor aumento trimestral de personas en más de tres años. Pues el año pasado logró que 2,4 millones de usuarios estuvieran pendientes de todo lo que se ofrece en el catálogo.

Por otro lado, anunciaron algo que parece impensable y de lo que están muy seguros, ese es el aumento de precio de la membresía en los niveles básicos y también premium. Por fortuna, no va a pasar en todas las regiones, solo aplicará en Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por lo que en latam no habrá ningún tipo de alteración después de lo que sucedió con el insultante “no compartir contraseñas”.

Para quienes estén interesados, en Estados Unidos, el precio del plan básico aumentará de $9,99 a $11,99. El plan premium, pasará de $ 19,99 a $ 22,99. Para quienes vivan en Reino Unido, el plan básico pasará de £6,99 a £7,99, mientras que el premium pasará de £15,99 a £17,99. Lo cual es un cambio que tal vez algunos no acepten del todo, pero que al final pueden terminar sucumbiendo ante todos los programas que hay disponibles.

Vía: IGN

Nota del editor: Parece que Netflix no teme a que la gente lo deje de lado, pero puede que algún día llegue al punto que se terminen hartando de estas reglas. La verdad, yo no espero mucho de este servicio, nada más allá del anime de Scott Pilgrim.