El continuo respaldo de Bandai Namco al juego de rol y lucha de acción Dragon Ball XenoVerse 2 siempre ha sido impresionante, pero nos ha hecho preguntarnos qué tan popular sigue siendo el título. Bueno, ahora tenemos una mejor idea gracias al productor Masayuki Hirano, quien reveló detalles en una entrevista para el sitio web oficial de Dragon Ball.

“Aunque han pasado siete años desde el lanzamiento de XenoVerse 2, todavía tenemos alrededor de 1 millón de seguidores jugando a nivel mundial cada mes. Básicamente ha sido así desde que lanzamos el juego”, afirma Hirano. “Dado que tanta gente quiere jugar este juego, quiero crear un entorno donde puedan seguir disfrutándolo. Realmente quiero que los fanáticos sigan disfrutando de Dragon Ball mucho en el futuro”.

Estamos hablando de niveles de compromiso propios de los juegos de rol multijugador masivos en línea (MMORPG), y es sorprendente pensar que el juego aún es capaz de atraer a tantos jugadores mes tras mes. Suponemos que esto explica por qué recientemente se lanzó otra actualización importante.

“Cuando se lanzó XenoVerse 2, inicialmente anunciamos que apoyaríamos el juego durante un año para que los jugadores pudieran seguir disfrutando del juego durante mucho tiempo”, continúa Hirano.

Claramente, ni siquiera el equipo de desarrollo anticipó un éxito tan grande.

Vía: Push Square

Nota del editor: El que quiero jugar es el FighterZ y no me he dado tiempo :…( No cabe duda que los fans de Dragon Ball son algo fuera de este mundo.