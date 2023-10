Nintendo revela cómo serán los próximos juegos de Mario

En el rastro de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, los fanáticos de Nintendo han estado tratando de determinar si Nintendo creará un nuevo Zelda en el estilo de las antiguas aventuras en 2D. ¿Existe un camino a seguir para ese enfoque, o Nintendo continuará con el estilo en 3D de Tears of the Kingdom a partir de ahora? Esa es una pregunta a la que no tenemos respuesta, pero en lo que respecta al lado de Mario, Nintendo ha dejado muy claras sus intenciones.

Como parte de una entrevista con un desarrollador de Nintendo sobre Super Mario Bros. Wonder, Takashi Tezuka de Nintendo habló sobre el futuro de los juegos de Mario. Super Mario Bros. Wonder es lo más reciente en el ámbito de los juegos de Mario en 2D, y sin duda habrá un nuevo título en 3D en el futuro también. Según Tezuka, los fanáticos pueden esperar que ambos tipos de juegos de Mario continúen en el futuro.

“Continuaremos creando jugabilidad de Mario, ya sea en 2D o 3D, así que espero que todos sigan disfrutándolo. Y además, estábamos hablando de mi tendencia a pedir lo imposible (risas), pero como mencionó Kondo-san, para crear una jugabilidad divertida dentro de las limitaciones del hardware, se requiere una gran creatividad e ingenio para ir más allá de esas restricciones. Creo que una jugabilidad divertida es lo que surge de tal entorno. Espero seguir creando juegos mientras construyo una buena relación con otros miembros del equipo para que mis sugerencias ‘imposibles’ no terminen siendo tales, sino que creen oportunidades para que todos contribuyan con sus propias soluciones. Bueno, ese último comentario estaba dirigido a los miembros del equipo de desarrollo. (Risas) ¡Los juegos de Mario tienen un futuro brillante por delante!”

Lee nuestra reseña de Super Mario Bros. Wonder aquí.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Pues ahí lo tienen amigos, como ha sucedido a lo largo de los años y en contra de lo que le gustaría a Miyamoto, Mario seguirá en ambos formatos: 2D y 3D. Si me preguntan a mí, disfruto mucho más los 2D y celebro que haya planes para seguir lanzando juegos como Super Mario Bros. Wonder.