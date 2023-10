Bruce Willis pierde capacidad para comunicarse

Después de que Emma Heming Willis compartiera la “feliz noticia” de que Moonlighting finalmente estaba disponible para transmitirse en Hulu por primera vez, el creador del programa ha brindado a los fans de Bruce Willis una desgarradora actualización sobre su estado de salud actual.

Moonlighting se emitió originalmente entre 1985 y 1989, y esta popular comedia-dramática se consideró el programa que catapultó al actor de 68 años hacia el estrellato. Interpretó el papel del ingenioso detective David Addison, mientras que Cybill Shepherd interpretó a Maddie Hayes, una exmodelo que era dueña de la Agencia de Detectives Blue Moon. Willis se retiró de la actuación en 2022 después de ser diagnosticado con la enfermedad neurodegenerativa de la demencia frontotemporal. El hecho de que esta exitosa dramedia de los 80 esté disponible para ser transmitida por primera vez es algo que la familia y los seguidores de Willis han estado esperando con gran entusiasmo.

Glenn Gordon Caron, el creador de Moonlighting, quien aparentemente visita a Willis aproximadamente una vez al mes y se mantiene en contacto con su esposa de manera regular, habló con el New York Post sobre el lanzamiento de la popular serie de los 80 en Hulu el martes 10 de octubre.

Expresó que era algo que el actor de Duro de Matar esperaba que sucediera durante bastante tiempo. Sin embargo, al hacerlo, también reveló la desgarradora noticia de que la enfermedad neurodegenerativa ha dejado a Willis en un estado de comunicación limitada.

“El proceso para lograr que Moonlighting esté disponible en una plataforma de transmisión ha llevado bastante tiempo y la enfermedad de Bruce es progresiva. Pude comunicarme con él antes de que la enfermedad lo dejara tan incommunicado como está ahora, sobre la esperanza de poner el programa de nuevo frente a las personas”, dijo Caron al New York Post. “Sé que está muy contento de que el programa vaya a estar disponible para la gente, aunque él no pueda decírmelo”, explicó Caron. “Cuando pasé tiempo con él, hablamos al respecto y sé que está emocionado”. “He tratado muy duro de permanecer en su vida”, continuó Caron, antes de entrar en más detalles sobre los efectos de la FTD. “Lo sorprendente de [su enfermedad] es que, si alguna vez pasaste tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tuviera más joie de vivre que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivirla al máximo. Así que la idea de que ahora vea la vida a través de una puerta con mosquitero, por así decirlo, tiene muy poco sentido”.

Caron dijo que cree que su amigo sabe quién es en “durante los primeros tres minutos” de su visita, aunque “no es completamente verbal”. Caron añadió:

“Solía ser un ávido lector y ahora no está leyendo nada. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él, pero sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí, pero la joie de vivre se ha ido”.

Vía: She Finds

Nota del editor: Les juro que las veces que me ha tocado hacer las notas sobre el estado de salud de Bruce Willis se me arruga el corazón cañón. No puedo ni imaginar la magnitud que toman estos sentimientos cuando eres su familiar o alguien muy cercano a él.