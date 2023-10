Akira Toriyama quería mantener muerto a Goku en Dragon Ball

Aunque Goku de Dragon Ball es mundialmente famoso, la serie originalmente estaba planeada para continuar mucho después de su partida. Después de la muerte de Goku, el creador de la serie originalmente tenía previsto que Gohan tomara el papel de protagonista principal de Dragon Ball. El arco de los Juegos de Cell de Dragon Ball presenta a un androide bio-mecánico llamado Cell que organiza un torneo para poner a prueba su poder contra los mejores luchadores de la Tierra. Después de que Cell derrota a Vegeta, Goku reconoce fácilmente que Cell es el luchador superior. Goku entonces ofrece a su hijo adolescente Gohan como el próximo combatiente de Cell, sorprendiendo a todos.

Aunque Gohan es poderoso, su naturaleza inherentemente bondadosa y su deseo de ser pacifista hacen que no luche a su máximo potencial. Eventualmente, Goku se sacrifica para salvar la Tierra de Cell, y Gohan queda como el único luchador capaz de igualar a Cell. Gohan salva el día, y aunque Goku permanece muerto por un tiempo, eventualmente vuelve a la vida. Sin embargo, ese no siempre fue el plan. En un libro guía de 1995 para Dragon Ball titulado Daizenshuu, el creador de la serie, Akira Toriyama, dijo:

“Tenía la intención de poner a Gohan en el papel principal… No funcionó. Sentí que en comparación con Goku, en última instancia no era adecuado para el papel”. Aunque esto obviamente no es el camino que tomó la serie cuando regresó para el arco de Majin Buu de Dragon Ball Z, al volver a examinar los Juegos de Cell, los planes originales de Toriyama quedan claros.

Cell es uno de los pocos grandes villanos de Dragon Ball que no es derrotado directamente por Goku. Incluso va más allá, Goku mismo deja en claro que no puede vencer a Cell, y que el único que puede hacerlo es Gohan. Goku incluso llega al punto de decir que no querría ser resucitado después de su muerte. Al darse cuenta de que muchas de las amenazas que él y sus amigos enfrentaron solo llegaron a la Tierra por su causa, Goku eligió quedarse muerto. Más que simplemente un posible resultado diferente, centrar la atención de la serie nuevamente en Goku terminó deshaciendo gran parte del desarrollo de personaje que convirtió a los Juegos de Cell en la mejor trama de Dragon Ball.

Todo el potencial que es el punto focal de las batallas de Gohan con Cell se explora de manera insuficiente a medida que Gohan se convierte en adulto. Además, que Goku admita que su hijo es más fuerte que él es un momento increíblemente poderoso. Ver a Goku pasar de estar obsesionado con la fuerza a ser alguien que puede admitir que su hijo es más fuerte es un sólido desarrollo de personaje, al igual que su aceptación y paz con la muerte. En lugar de llevar a cabo esto, sin embargo, la serie vería a Goku desarrollar formas cada vez más poderosas. A pesar de la sensación de que Gohan no sería un buen protagonista, Gohan fue elegido (junto a Pícoro) para actuar como el protagonista principal de la película Dragon Ball Super: Super Hero y su correspondiente arco de manga.

La historia de la película destaca la diferencia entre Gohan y Goku como protagonistas, siendo la seguridad de su hija Pan la principal preocupación de Gohan, en lugar de un deseo de fuerza o la simple necesidad de salvar el mundo. El éxito de la película parece demostrar que Gohan tiene lo necesario para ser el héroe principal. Quizás Dragon Ball habría estado mejor si Akira Toriyama se hubiera mantenido firme y hubiera permitido que Goku realmente pasara el testigo a Gohan como se pretendía originalmente.

Vía: Screen Rant

Nota del editor: Si me preguntan a mí, hubiera sido mejor no revivir a Goku, o solo hacerlo una vez. El giro que le dió Gohan a Dragon Ball puede no haberle agradado a muchos, pero yo pienso que le dió una nueva perspectiva a la saga. Lamentablemente los fans querían lo mismo una y otra, y otra, y otra vez. Ahí están los fans de Saint Seiya como el mejor ejemplo de esto.