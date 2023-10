Sam Neill declara que está listo para morir

Sam Neill, la estrella de Jurassic Park que fue diagnosticado con cáncer de sangre en etapa 3 en 2022, sabe que el tratamiento que lo llevó a la remisión eventualmente dejará de funcionar. Durante una entrevista con el programa Australian Story de la Australian Broadcasting Corporation, el actor de 76 años explicó que inicialmente sus médicos intentaron la quimioterapia, pero dejó de funcionar después de tres meses. Luego cambiaron al medicamento que puso con éxito su cáncer en remisión, aunque tiene efectos secundarios difíciles y requiere infusiones cada dos semanas. Los médicos de Neill le han informado que el medicamento perderá su efectividad con el tiempo.

Estoy preparado para eso, dijo Neill al medio, añadiendo que aunque morir sería molesto dado todo lo que le queda por hacer, no siente ni remotamente miedo.

Aunque Neill describió los primeros días después del tratamiento como muy sombríos y deprimentes, se siente muy contento de despertar cada mañana. Neill reveló en sus memorias, ¿Alguna vez te he contado esto?, que experimentó ganglios inflamados mientras hacía promoción para Jurassic World Dominion en marzo de 2022. Esto condujo a su diagnóstico y posterior plan de tratamiento. Después de la revelación, los representantes del actor informaron que Neill estaba muy bien y de vuelta en el trabajo, y ha estado libre de cáncer durante 12 meses hasta ahora.

Antes de que las huelgas de la WGA y SAG-AFTRA detuvieran la producción, Neill estaba filmando la serie limitada de Peacock Apples Never Fall basada en la novela de Liane Moriarty del mismo nombre. Él y Annette Bening protagonizan como dos antiguos entrenadores de tenis cuyos cuatro hijos ponen a prueba su matrimonio cuando el personaje de Bening desaparece.

Durante su conversación con el medio australiano, Neill dijo que la idea de retirarse de la actuación me llena de horror. Reflexionando sobre su carrera y las oportunidades pasadas de trabajar con talentosos actores como Bening, Laura Dern, Jeff Goldblum y Meryl Streep, agregó: No puedo decirte cuán privilegiado me siento por pasar ese tiempo con tantos actores, muchos de los cuales realmente disfruté y muchos de los cuales realmente admiré.

Fuera de su carrera, Neill se centra en sus viñedos, jardín y nietos. Después de su diagnóstico, el actor dijo: Comencé a mirar mi vida y darme cuenta de cuán inmensamente agradecido estoy por gran parte de ella.

Vía: Entertainment Weekly

Nota del editor: No quiero pensar en esto, quiero pensar que es posible regresar a la adolescencia, la existencia de Blockbuster, los Tamagotchis y todos estos actores y actrices que se nos están yendo en la actualidad.