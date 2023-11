Xbox le está quitando un beneficio muy importante a sus empleados

Cuando una persona forma parte del equipo de trabajo de alguna empresa famosa que brinda productos o servicios, algo que pasa normalmente es tener ciertos beneficios que salen gratis o con descuentos por tratarse de un empleado. Eso pasa justamente en Microsoft, y si nos enfocamos en la división de Xbox, llama la atención que se cuenta con acceso a Game Pass sin pagar un centavo, esto mientras la persona trabaje ahí; pero ahora llega una noticia que puede ser desconcertante.

Según lo mencionado por medios como The Verge, Microsoft está quitando este beneficio a gran parte de sus 238,000 empleados, algo que ha llegado de la nada para infortunio de los mismos, y claro, ellos no están contentos con la decisión que se tomó. De hecho, su indignación fue tan grande que hasta Phil Spencer se ha pronunciado, mencionando el no tener idea detrás de lo acontecido, y eso significa, que la idea pudo haber de directos más altos dentro de la empresa.

Esto se ha hecho de poco a poco, puesto que se confirma que a partir de enero de 2024 ya ninguno de los empleados, que no sean de la división de Xbox, dejarán de tener este beneficio de juegos básicamente ilimitados por no pagar ni un solo dólar a cambio. Eso puede ser un arma de dos filos, dado que en Microsoft también se cuenta con Game Pass en PC, y al menos quienes están implicados directos en los juegos no van a sufrir de quedarse sin la membresía.

La eliminación del beneficio se da después de meses de que Xbox Game Pass diera un aumento de precios por primera vez en bastante tiempo. Ante esto queda un comentario que dio Phil Spencer, el cual indica que eventualmente va a subir un poco más la cifra. Y ahora que han tomado a Activision Blizzard, es posible que sus palabras tengan más sentido, esto para tener una ganancia que valga la pena.

Vía: The Verge

Nota del editor: Es un poco raro que esto pase, pero al final de cuenta solo les están quitando el beneficio a quienes no trabajan en la división de videojuegos, por lo que estoy seguro que algunos nisiquiera le tomaban provecho. Eso sí, se está demostrando que hay que recuperar dinero después del gasto de Activision.