La comunidad no está contenta con Exoprimal

Durante el State of Play del día de ayer se reveló Exoprimal, una nueva IP por parte de Capcom. Si bien hubo una serie de jugadores interesados en este concepto, muchos más se decepcionaron al ver que este título no tiene relación alguna con Dino Crisis, esto pese a la presencia de dinosaurios y de un personaje que luce muy similar a Regina.

Por medio de Twitter, cientos de fans demostraron tener una serie de emociones de todo tipo. Mientras que unos están contentos de ver una nueva propiedad, muchos más están preocupados por el aspecto multiplayer estilo Overwatch, y aún más no están contentos con el hecho de que este no sea un juego de Dino Crisis.

I thought that people asked #DinoCrisis but looks like that again, you have plunged back into the experiment phase and we got a Anthem x Jurassic World game 😅

I like how it looked like it was going to be Dino Crisis, when the girl with the red hair showed up, but then it was like a big, fat, greasy “F&$K YOU” to everyone… everyone. Thanks I guess😔

— Roger Vilchez (@vilchez450) March 9, 2022