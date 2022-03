El State of Play comenzó de una gran forma revelando el primer vistazo a Exoprimal, una nueva IP de Capcom, la cual llegará al PS4 y PS5 en algún punto del 2023. Aunque por las similitudes uno podría llegar a pensar que se trata de un spin-off de Dino Crisis, este no será el caso. En su lugar, este título será un multiplayer que requiere una conexión a PS Plus.

Vía: State of Play