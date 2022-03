Nos encontramos a solo un mes del lanzamiento de Chrono Cross: The Radical Dreams Edition. De esta forma, Square Enix ha compartido una serie de videos en sus redes sociales, los cuales nos dan un mejor vistazo a las habilidades que estarán disponibles a lo largo de esta aventura.

El primer video nos muestra en acción la habilidad de Dash & Slash de Serge, la cual se obtiene al obtener tres estrellas en el juego.

Dashing and slashing down the weeks until launch. pic.twitter.com/PMi0cqQsIW

— Chrono Cross (@chronogame) March 5, 2022