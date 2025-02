La actriz de Rogue de X-Men para el MCU ya habría sido elegida

Según el insider Jeff Sneider, la actriz Margaret Qualley, conocida por The Substance, estaría en la mira para interpretar a Rogue, uno de los personajes más icónicos de los mutantes. Sin embargo, Sneider aclaró que no está seguro de qué tan seria sea esta consideración o si Qualley es solo una de las opciones en estudio.

La posibilidad de que la actriz se sume al elenco ha generado opiniones divididas entre los fans. Mientras algunos creen que su talento la hace una candidata ideal, otros consideran que su elección dependería de su capacidad para interpretar el característico acento sureño. Usuarios en redes sociales han expresado que, si Qualley logra capturar el acento y la actitud de la mutante, su fichaje sería una gran elección.

HOT RUMOR: Marvel Studios eyeing Margaret Qualley as Rogue for the X-Men reboot!

Coming hot from hit film #TheSubstance and having worked with Tarantino and more…. I honestly think this would be brilliant casting 🔥🤞🏽

source @TheInSneider from THE HOT MIC podcast. pic.twitter.com/pWjaI1Zm7i

— X-Men Reboot (@XMenReboot) February 14, 2025