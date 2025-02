Los speedrun actuales son mucho más demandantes de lo que uno podría llegar a pensar, puesto que ya no vas con acabar un juego lo más rápido posible, sino que se tienen que implementar retos adicionales. Recientemente, un streamer intentó romper un récord en Super Mario 64, en donde tenía que conseguir 70 estrellas con los ojos vendados, pero cuando estaba a punto de lograrlo, su cámara falló.

Hace unos días, Bubzia, speedrunner que impuso el récord de conseguir 70 estrellas en Super Mario 64 con los ojos cerrados en tan solo 1:25:11, intentó superar este número en una transmisión cardiaca. Después de 72 días intentando establecer un nuevo tiempo, su cámara dejó de funcionar, anulando por completo su arduo trabajo y, lo peor de todo, es que ni siquiera se dio cuenta de esto.

Yesterday, it finally happened. My webcam died in the beginning of a 70 Star run, and I did not know until I finished an hour later. Luckily, it was a few seconds behind World Record 😅😅 pic.twitter.com/7BJzFwYHVH

— Bubzia (@Bubzia1) February 11, 2025