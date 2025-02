Creador de Deadpool abandona Marvel con enojo

La época de los cómics está en su momento de gloria, pues gracias a las películas que han salido del universo de Marvel y de DC, muchos nuevos fans se han sumado a este hobbie de leer grandes historias donde no hay universos conectados realmente, sino que hay relatos separados. Con eso en mente, uno de los genios más grandes de la compañía roja lamentablemente deja la empresa, y no en los términos más amistosos y justos.

Rob Liefeld, creador de Deadpool, ha anunciado su salida de la compañía tras sentirse menospreciado en la premiere de Deadpool & Wolverine. Durante el evento, celebrado hace medio año, el escritor descubrió que ni él ni su familia fueron invitados a la fiesta posterior, una práctica habitual con los creadores. Además, en la alfombra roja, Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, lo ignoró a pesar de estar a su lado, y las fotos que se tomó con el equipo de la película fueron eliminadas.

A través del podcast Robservations y una entrevista, Liefeld expresó su molestia con Marvel Studios y Disney. Considera que su trabajo no ha sido valorado y que la industria cinematográfica menosprecia a los creadores de cómics. Aunque en la película fue acreditado como cocreador del personaje y recibió un homenaje en una escena, nunca se sintió bienvenido en la empresa, asegurando que su relación con Fox fue mucho mejor.

Liefeld intentó obtener un reconocimiento especial en la película, similar al de los creadores de Superman en la cinta clásica. No pidió compensación económica, pero sí ciertos beneficios como acceso a estrenos y oportunidades promocionales. Sin embargo, su solicitud no fue atendida y esto terminó por impulsar su decisión de separarse para siempre.

El artista sostiene que Marvel no da el trato adecuado a los creadores y que sin ellos no habría películas ni franquicias millonarias. “Los creadores no pueden seguir siendo relegados a un segundo plano”, afirmó, lamentando que su contribución a Deadpool no haya sido reconocida como él esperaba.

Recuerda que todas las cintas de la franquicia están disponibles en Disney+.

Vía: HT