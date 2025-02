El día de ayer por fin se estrenó el primer tráiler oficial de The Fantastic Four: First Steps, el cual cautivó a los fans, y dejó a más de uno muy contento. Sin embargo, la cinta ya se enfrenta a controversias, y es que muchos aseguran que uno de los pósters de la cinta hace uso de la inteligencia artificial.

Poco después del estreno del tráiler, Disney y Marvel comenzaron a compartir más material promocional de la cinta. Uno de estos fue un póster que llamó la atención de varias personas, debido a las extrañas posturas que se hacían con los brazos y manos, algo que usualmente denota el uso de inteligencia artificial.

Sin embargo, Disney no ha decidido mantenerse en silencio, y un portavoz asegura que la compañía no hizo uso de la inteligencia artificial en ninguno de sus materiales promocionales. Afortunadamente, parece que estas críticas negativas solo han estado relacionadas con el póster, puesto que el tráiler de The Fantastic Four: First Steps fue todo un éxito para la comunidad.

Recordemos que Marvel y Disney ya han usado inteligencia artificial en el pasado, y es que la introducción de Secret Invasion fue creada usando estas herramientas, y este fue uno de los tantos elementos que no terminaron por ser del agrado de los fans con esta serie. Al parecer, las compañías ya aprendieron de sus errores, y no tiene pensado hacer uso de esto, al menos por lo pronto.

Recordemos que el uso de inteligencia artificial en cualquier grado en el mundo del entretenimiento ha sido recibido con negatividad. Tan solo hay que ver a las personas que quieren que The Brutalist no esté nominado al Óscar por hacer uso de un par de herramientas que ayudaron a Adrien Brody.

Por lo mientras, solo nos queda esperar al estreno de The Fantastic Four: First Steps el próximo 25 de julio de 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de la película. De igual forma, Chris Evans no regresaría en Avengers: Doomsday.

Vía: The Wrap