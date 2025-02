Tras varios meses de espera, así como un pequeño teaser el día de ayer, Marvel por fin nos ha entregado el primer tráiler oficial de The Fantastic Four: First Steps. Esta cinta no solo promete darnos la oportunidad de volver a ver a esta familia en la pantalla grande, sino que es un capítulo importante en la saga del multiverso para el MCU.

Aunque por el momento aún hay mucho que se desconoce sobre esta cinta, el primer tráiler de The Fantastic Four: First Steps nos da un buen vistazo a los cuatro protagonistas y sus poderes, con la extraña excepción de Mister Fantastic, al cual no lo vemos siendo elástico. Sin embargo, el avance cumple bien su función, ya que muchas personas están más que emocionadas por el estreno de esta película en julio.

La cinta será dirigida por Matt Shakman, con Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby asumiendo el rol de Sue Storm, Joseph Quinn interpretará a Johnny Storm, y Ebon Moss-Bachrach le dará vida a Ben Grimm. A ellos se suman Julia Garner como Shalla-Bal y Ralph Ineson como Galactus, junto con Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne y John Malkovich.

Si bien hay detalles de la trama que se desconocen, sabemos que esta cinta se desarrolla dentro de un universo separado del principal del MCU, y es muy probable que el Doctor Doom de Robert Downey Jr. tenga una aparición. Te recordamos que The Fantastic Four: First Steps llegará a los cines el próximo 25 de julio de 2025. En temas relacionados, Chris Evans no aparecería en Avengers: Doomsday. De igual forma, estos serían los personajes sorpresa en Avengers: Secret Wars.

Nota del Autor:

The Fantastic Four: First Steps luce increíble. Si bien el primer tráiler no siento que hace un buen trabajo para emocionar mucho al público, este claramente es solo un vistazo enfocado a los cuatro personajes principales, y el segundo avance seguramente será el que nos muestre a Galactus en acción.

Vía: Marvel