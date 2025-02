Aunque la atención de todos está sobre el Switch 2, Nintendo no se olvida de su consola actual, y durante su más reporte financiero, la compañía japonesa ha revelado que el Switch ha vendido más de 150 millones de unidades desde su lanzamiento en marzo de 2017, posicionando como una de las piezas de hardware más vendidas en la historia de este medio.

De acuerdo con su reporte financiero para el tercer trimestre fiscal del año en curso, el cual se llevó a cabo entre octubre y diciembre del 2024, la familia del Nintendo Switch vendió 4.82 millones de unidades en este periodo. Esto significa que la consola ha vendido un total de 150.86 millones de piezas de hardware, posicionándose como la segunda plataforma más vendida de la Gran N, solo por detrás del Nintendo DS y sus 154 millones de unidades.

A este ritmo, se espera que el Switch sobrepase al DS en algún punto de este año, y es probable que supere las 160 millones de unidades del PlayStation 2 poco tiempo después. De esta forma, la consola actual de Nintendo se convertiría en la pieza de hardware más vendida en la historia de este medio, un logro que muchos han esperado que suceda desde hace un par de años.

Si bien estos números lucen positivos, Nintendo ha señalado que las ventas de hardware estuvieron bajo sus expectativas, por lo que han ajustado sus predicciones para el año fiscal en curso. Esto es natural. Recordemos que el Switch se encuentra en su último año con vida, y si bien la Gran N sigue ofreciendo razones para tener una de estas consolas, muchos ya están enfocados y esperando el lanzamiento del Nintendo Switch 2.

Más allá del hardware, Nintendo también reveló que las ventas totales de software han llegado a las 1.3 mil millones de unidades. Durante el último trimestre, se vendieron 53.7 millones de unidades de software. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vendió 3.91 millones de unidades, mientras que Super Mario Party Jamboree vendió 6.17 millones de unidades, convirtiéndolo en la entrega que más rápido se ha vendido en la serie. Por su parte, Mario and Luigi: Brothership alcanzó las 1.4 millones de copias vendidas.

Solo nos queda esperar a ver cómo es Nintendo cierra este año fiscal, así cómo ver la forma en la que el Switch se desempeña una vez que su sucesora llega al mercado. En temas relacionados, el precio del Switch Online aumenta en México. De igual forma, descubren nueva patente para el Switch 2.

Nota del Autor:

Es bueno ver que, incluso en su último año como protagonista, el Switch sigue vendiendo, y sus juegos son un éxito sustancial. Considerando lo bien que le ha ido a la compañía en esta generación, es muy probable que no cambien su estrategia para su siguiente generación.

Vía: Nintendo