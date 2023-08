Kojima cumple 60 años y tiene un mensaje para sus fans

En su 60º cumpleaños, Hideo Kojima está celebrando diciéndoles a los fanáticos que no tiene planes de jubilarse y que planea “crear cosas” por el resto de su vida. El 24 de agosto de 2023 marca el 60º cumpleaños del director de Death Stranding, Hideo Kojima. Dirigiéndose a los fanáticos en Twitter, el desarrollador escribe:

“El 24 de agosto, cumplí 60 años y celebré mi 60º cumpleaños. Nunca pensé que estaría celebrando mi 60º cumpleaños”. Kojima continúa diciendo: “No existe una edad de jubilación ni jubilación en mi forma de vida. Me gustaría seguir ‘creando cosas’ por el resto de mi vida”.

El desarrollador de Metal Gear Solid también agradeció a los fanáticos por su “continuo apoyo” a lo largo de los años y compartió que una ventaja de cumplir 60 años es que “puedo comprar boletos con precio de jubilado para ir al cine”, lo cual es una forma maravillosa de pensar en el envejecimiento.

Para ser justos, Kojima probablemente no tenga tiempo para jubilarse en este momento, incluso si quisiera. Como probablemente todos sepamos, Kojima, así como el resto del equipo de Kojima Productions, está trabajando arduamente en Death Stranding 2. Aún no tenemos una fecha de lanzamiento para la secuela, pero Kojima no ha tenido reparos en compartir varios vistazos al desarrollo de Death Stranding 2, lo que nos ha dado una idea aproximada de en qué etapa se encuentra el proyecto.

Kojima también aparentemente está trabajando en un “juego completamente nuevo” además de Death Stranding 2. No estamos seguros si este es un tercer proyecto secreto o el mismo, pero Kojima también anunció recientemente que se ha asociado con Xbox para un nuevo juego misterioso. No hemos recibido noticias sobre ninguno de estos títulos, pero los fanáticos sospechan que al menos uno de ellos está relacionado con la filtración del juego “Overdose” que tuvimos el año pasado.

Vía: Games Radar

Nota del editor: ¡Felicidades don Kojima! Ojalá que Thalía le cantara las mañanitas pero no se puede tener todo en la vida.