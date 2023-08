Zack Snyder piensa que Gears of War sería una gran película

A medida que el género de adaptaciones de videojuegos continúa creciendo, Netflix ya ha anunciado una película live-action de Gears of War, y Paramount+ lanzó el año pasado una serie de televisión de Halo. Ambas series de videojuegos están listas para ser llevadas a la pantalla grande, al menos según el propio Zack Snyder.

El director de “El Hombre de Acero” y su esposa y co-productora Deborah Snyder visitaron el estudio de gamescom de IGN para hablar sobre sus películas de “Rebel Moon” y también sobre el videojuego que se está desarrollando dentro de su universo. Mientras hablaban sobre la intersección entre los juegos y las películas, Daemon Hatfield de IGN les preguntó qué propiedades de videojuegos creen que podrían funcionar bien en el cine. Los Snyder se detuvieron por un momento antes de que Zack respondiera:

“Bueno, hay muchas. Hemos hablado de varias… Gears siempre ha sido mencionado en nuestro círculo”, continuó él. “Siempre me interesó la franquicia de Halo… Por supuesto, ellos más o menos lo hicieron, pero siempre pensé que podría ser increíble”.

La película de Gears of War de Netflix se presentó oficialmente por primera vez en 2022, además de una serie animada para adultos basada en el juego. Lo último que supimos fue que Jon Spaihts, conocido por “Doctor Strange” de 2016 y “Dune” de 2021, estaba a cargo de escribir el guión, pero aún no hemos escuchado sobre quién podría dirigir la adaptación. Como Snyder ya está dentro del ecosistema de Netflix gracias a “Rebel Moon“, no podemos evitar especular si está considerando ese proyecto. Sin embargo, “Rebel Moon” probablemente lo mantendrá ocupado por un tiempo, con sus planes de convertirla en una franquicia para Netflix.

Pero si decide dirigir su atención a Gears of War, ya tiene un protagonista en mente: Dave Bautista, quien ha dejado muy en claro que realmente quiere interpretar a Marcus Fenix.

Por otro lado, “Halo” ya está en pleno rodaje de la Temporada 2, cuya producción comenzó en septiembre de 2022. Sin embargo, aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para la Temporada 2.

Vía: IGN

Nota del editor: ¡Claro que sería una gran película, también sería un gran videojuego si alguien hiciera una secuela digna! Snyder… no sé. Ojalá estuviera Gunn disponible para esto.