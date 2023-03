Surgen nuevas pistas que indican el regreso de Gears of War

Parece un poco lejano el año en que llegó oficialmente la quinta entrega principal de Gears of War, juego que a pesar de contar con sus errores, logró consolidarse como el favorito de muchos fans. Desde ese entonces no se ha hablado mucho de la siguiente aventura por parte de The Coalition, algo que podría estar a punto de cambiar próximamente.

Mediante las redes sociales, algunos fans se han dado cuenta en un mensaje que dejó Joshua Ortega, quien en su momento escribió el guión de las dos primeras jornadas de Marcus Fénix. Poniendo en él “Una vez más”, a eso ha citado uno de sus propios tweets en el que habla de su trabajo con Epic Games al darle forma a estas historias de ficción.

Por su parte, en la página oficial de Microsoft se habla de puestos de trabajo involucrados a Gears of War, concretamente se está buscando a diseñador de gameplay para que se sume al equipo de The Coalition. Petición que no tiene mucho de haberse agregado, así que el proyecto podría no estar tan avanzado como se podría pensar por parte de los fans.

De igual manera, en los próximos meses habrá un evento grande de Microsoft, en el cual podríamos ver los primeros vestigios de esta nueva entrega. El futuro de la saga parece ser prometedor, dado que no solo van a llegar juegos, también hay una película de Netflix en planeación.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es evidente que The Coalition está trabajando con Gears, después de todo ya es momento de tener una entrega más de la franquicia. Aunque sí, es más probable que veamos algo hasta el evento de junio.