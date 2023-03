Tercer juego de Star Wars Jedi usaría Unreal Engine 5

Star Wars Jedi: Fallen Order fue tan exitoso que probablemente ni Disney se lo esperaba. El título que fue desarrollado por Respawn, creadores de Apex Legends, Medal of Honor: Above and Beyond, Titanfall y su secuela, podría haber demostrado a Electronic Arts y a Disney que son capaces de llevar esta franquicia galáctica a un nuevo nivel creando una trilogía de la saga.

El director de la saga Star Wars Jedi en Respawn expresó su interés por que al menos se desarrolle un juego más para completar la trilogía. Hay que recordar que el segundo título, Survivor se ubica 5 años tras los eventos del original Fallen Order donde conocimos a Cal Kestis, uno de los últimos caballeros Jedi aún vivos.

“Siempre tuve la visión de una trilogía. Me preguntaba: ¿Cómo podemos llevar a Cal y su tripulación a nuevos lugares más allá de lo que vimos en el primer juego? “Tenemos una idea bastante clara de la ubicación en el tiempo en el que los eventos de Survivor toman lugar, lo que está en riesgo y el tono que el juego adquirirá, las cosas a las que Cal se enfrenta y cómo la tripulación se va a convertir en un factor importante en todo esto. También tenemos ideas de cómo podríamos ir aún más allá,” comentó Stig Asmussen, director de Star Wars Jedi: Survivor en una entrevista.

El representante de Respawn Entertainment también afirmó que lo más probable es que cambiarán el uso de Unreal Engine 4 por la versión 5 para desarrollar el tercer juego.

Star Wars Jedi: Survivor originalmente llegaría el 17 de marzo a PS5, Xbox Series X/S y PC, pero el lanzamiento fue posteriormente retrasado hasta el 28 de abril de 2023.

Vía: VGC

Nota del editor: Cal Kestis merece su propia serie en Disney+, ¿quién está conmigo? Por una parte, este contenido creado para el nicho de gamers me da cierto sentimiento de exclusividad. Pero, por otro lado, creo que el mundo, los personajes y la historia de Star Wars Jedi es tan buena que me gustaría compartirla con quienes se quedan con lo que ven en películas y televisión.