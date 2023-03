Dave Bautista sigue con interés de estar en la cinta de Gears of War

Desde hace un tiempo los fanáticos de Microsoft y sobre todo, Gears of War, han pedido tener una película en formato live action, y para fortuna, hace poco se confirmó una por parte de la plataforma de Netflix. Sin embargo, todavía no se habla del cast que podría participar en la misma, y al parecer cierto actor está listo para ser el protagonista.

Así el ex luchador y ahora actor, Dave Bautista, ha publicado un video en el que deja evidente que quiere estar de alguna manera en la película, interés que ha tenido desde hace mucho tiempo atrás.

Aquí lo puedes ver:

De hecho, hace tiempo Dave rechazó un papel para rápido y furioso por qué quiere estar desocupado por si lo llaman a Gears of War, esto mencionó en su momento:

Querían hablarme sobre Fast and the Furious, y dije: No estoy interesado, hablemos sobre el personaje de Gears of War, Marcus Fenix.