Mangaka confirma existencia de Pokémon dentro de One Piece

El manga escrito e ilustrado por el mangaka japonés Eiichiro Oda es uno de los más longevos. Siendo publicado por primera vez en la revista japonesa Weekly Shonen Jump el 22 de julio de 1997, es una de las series favoritas del público y cuenta en la actualidad con más de mil capítulos animados.

One Piece puede estar repleto de monstruos y criaturas extrañas que habitan los siete mares, pero lo que no nos esperábamos era la confirmación de que algunas de ellos serían los mismísimos pokemon.

El dato fue confirmado por Eiichiro Oda, el artista que dió vida a One Piece, en la sección conocida como SBS (Shitsumon o Boshuu Suru), la cual se incluye en cada tomo del manga y que se traduce como “Respondo sus preguntas”. También descubrimos que Pokémon no es lo único que existe tanto en el mundo real como dentro de One Piece.

Pues, se mencionaron títulos reconocidos en cuanto a libros y cuentos ilustrados se refiere como Sora, guerrera del mar, Perro de fuego y Marco-san.

One Piece se encuentra próximo a estrenar un nuevo tomo de manga, aún escrito e ilustrado por el mismo Oda cuya portada se filtró y que muestra un guiño al pasado de la serie y la evolución de sus protagonistas a través del tiempo.

El anime sigue siendo uno de los más vistos en plataformas de streaming y TV, un factor tan preocupante como esperado es sin dudas el lanzamiento de la adaptación de la serie a una versión live-action.

Vía: Código Espagueti

Nota del editor: One Piece es una de las series que si te perdiste en su momento, resulta abrumador para comenzar a ver debido a que sus más de mil capítulos representan todo un compromiso. Aún así, pregúntenle a cualquiera que se haya animado a descubrir este universo y será difícil que encuentren a alguien que se haya arrepentido.