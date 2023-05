Juegos de Dragon Ball en descuento para Switch

Buenas noticias para los fans de Dragon Ball, quienes tengan una cuenta estadounidense para la tienda de Nintendo Switch. Y es que varios juegos de esta franquicia se encuentran con descuento en la eShop de este país.

Se trata de Dragon Ball: The Breakers que se encuentra temporalmente a un precio de $9.99 USD su precio normal es de $19.99 USD.

Y Dragon Ball FighterZ que puedes adquirir en estos momentos por tan solo $8.99 USD a comparación de su precio normal de $59.99 USD.

Dragon Ball: The Breakers es un juego asimétrico de acción en el que 7 civiles intentan sobrevivir a un enemigo clásico de la franquicia que puede ser Cell, Freezer o Majin Boo. Mientras que Dragon Ball FighterZ es un juego de peleas 2.5D con el sello característico de Bandai Namco.

Así que, ya lo saben, si quieren aprovechar esta oportunidad, sobretodo viendo el descuento inigualable de Dragon Ball FighterZ pueden crear una cuenta estadounidense en su Nintendo Switch, acceder a la eShop y comprar su juego.

Si no tienen Switch, pueden darse una vuelta por Steam, donde Dragon Ball Z: Kakarot tiene 75% de descuento y puede adquirirse por $339.75 MXN. Dragon Ball: The Breakers tiene 40% de descuento y un precio temporal de $203.40 MXN pero no verán Dragon Ball FighterZ con ningún descuento.

Vía: Nintenderos

Nota del editor: No soy fan de crear cuentas de otros países, sin embargo, en Switch pasa mucho este tipo de situaciones y el descuento de Dragon Ball FighterZ hace que valga la pena la molestia si eres fan del manga de Akira Toriyama.